Rio de Janeiro Coppa America, l'Argentina batte il Venezuela 2-0 e conquista la semifinale contro il Brasile L'Albiceleste, finalmente convincente, liquida i rivali e ora aspetta i padroni di casa

L'esultanza di Lautaro dopo il primo gol (Amsa)

Grande semifinale per la Coppa America con l'Argentina che raggiunge il Brasile. Al Maracanã (nello stesso stadio, l'Albiceleste perse cinque anni fa la finale di Mondiali contro la Germania), infatti, la Selección supera 2-0 il Venezuela con un gol per tempo.La squadra allenata da Lionel Scaloni, pur non potendo contare su un Messi al top, ha sbloccato il punteggio dopo soli 10' di gioco, grazie a un geniale colpo di tacco dell'interista Lautaro Martínez. L'attaccante, schierato in coppia dall'inizio con Sergio Agüero, ha rappresentato un pericolo costante per gli avversari, che hanno davvero faticato per arginarlo. Nella ripresa Lautaro ha scheggiato la traversa, con un gran tiro, sfiorando il raddoppio; il Venezuela ha cercato di organizzare qualcosa di simile a un forcing, ma raramente si è reso pericoloso dalle parti di Armani.Nel momento di maggior pressione della squadra di Rafael Dudamel è arrivato il raddoppio argentino, che ha reso il finale meno complicato per l'Albiceleste. Ci ha pensato Giovani Lo Celso, punto di forza del Betis Siviglia, a battere il portiere Faríñez al 29' della ripresa. Il 2-0 ha chiuso di fatto il match, anche se il Venezuela fino alla fine ha cercato di dimezzare lo svantaggio. L'Argentina si guadagna così una semifinale stellare contro i padroni di casa del Brasile: appuntamento alle 2,30 di mercoledì 3 luglio a Belo Horizonte per una sfida che può entrare nella storia, non solo della Copa América.Il Brasile aveva superato ieri il Paraguay ai rigori. Stanotte si gioca Colombia-Cile a San Paolo, mentre domani si affronteranno nell'ultimo quarto di finale a Salvador Uruguay-Cile.