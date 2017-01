L'ultima partita degli ottavi Coppa Italia. Poker alla Sampdoria, la Roma supera il turno di slancio Nainggolan apre e chiude la partita con un gran destro al volo e un colpo di testa. In mezzo le reti di Dzeko ed El Shaarawy. Ai quarti giallorossi in casa col Cesena

Uno-due a cavallo della sosta, poi il colpo del ko e pure l'acuto finale. La Roma stende la Sampdoria 4-0 e si regala il quarto di finale di Coppa Italia (anche questo in gara unica, fra due settimane) contro il Cesena all'Olimpico.Poco turnover da entrambe le parti. Spalletti dà fiducia a Mario Rui a sinistra nel centrocampo, El Shaarawy e Nainggolan dietro Dzeko. Giampaolo affianca Budimir a Muriel. E' proprio il colombiano a regalare il primo brivido: su infilata del compagno di reparto si libera in area e centra il palo al 3'. La Roma pareggia il conto dei legni al 25', quando Paredes calcia al volo dal limite e prende in pieno la traversa al 25'. E' il primo segnale della crescita della Roma. El Shaarawy e ancora Paredes impegnano Puggioni. Al 39' respinta difettosa di Silvestre proprio su Nainggolan che spara al volo dal limite e la mette nel sette. Gol pregevole per il vantaggio dei padroni di casa. Prima dell'intervallo, il belga serve di tacco la palla del raddoppio a El Shaarawy, la girata è alta.Avvio di ripresa spumeggiante. Si comincia col raddoppio giallorosso al 48': El Shaarawy pesca in profondità Dzeko che s'infila in area e supera Puggioni. Il bosniaco ci prova ancora con una girata di testa su corner, il palo gli nega la doppietta (55'). Al 60' il doppio episodio che sigilla la gara. Prima c'è la caparbia percussione di Fernandes che serve Budimir il quale allarga la mira da ottima posizione. Sul capovolgimento di fronte, lancio di Dzeko sulla fascia per El Shaarawy, il faraone salta il difensore e inventa un pallonetto su Puggioni in uscita. Terzo gol e via ai cambi. Dentro Totti e Perotti (per Dzeko ed El Shaarawy), oltre a Praet e Schick (per Linetty e Budimir). Un tiro per Totti, contenuto da Puggioni, un gol di Schick, annullato per fuorigioco. Proprio al 90' Perotti, molto ispirato, crossa per l'inserimento di testa di Nainggolan: doppietta personale e poker servito.