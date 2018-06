Firenze Coppia uccisa in casa all'Impruneta: colpiti a letto con più coltellate L'omicidio viene fatto risalire dal medico legale tra l'una e le due della notte scorsa. Nel pomeriggio, fermato il figlio: affetto da una grave patologia psichiatrica è apparso ai carabinieri in stato confusionale

Condividi

Aggrediti mentre erano a letto anche se poi le salme sono state rinvenute a terra: quella della donna nella stessa camera, il cadavere dell'uomo invece sul pavimento dell'ingresso. E' quanto è stato ricostruito, al momento, per il duplice omicidio scoperto stamani all'Impruneta (Firenze), vittime Osvaldo Capecchi, ex dipendente di Ataf, azienda di trasporti pubblici di Firenze, e la sua convivente Patrizia Manetti, entrambi 69enni. I due anziani sarebbero stati raggiunti da più colpi inferti con un'arma da taglio, si pensa a un coltello che al momento non è stato ritrovato.L'omicidio viene fatto risalire dal medico legale tra l'una e le due della notte scorsa. Vicini di casa avrebbero raccontato ai carabinieri di aver sentito in quel lasso di tempo una lite all'interno dell'appartamento.Con la coppia abitava il figlio 43enne dell'uomo, Dario, che è stato ritrovato, dopo ricerche, questo pomeriggio nella zona di Calenzano: poco prima la polizia stradale aveva rinvenuto la sua auto abbandonata lungo la corsia d'emergenza della vicina A1. L'uomo, affetto da una grave patologia psichiatrica, è stato spiegato, è apparso ai carabinieri in stato confusionale. Sempre in base a quanto appreso, il 43enne ha due dita fasciate: gli inquirenti stanno verificando come possa essersi ferito. Secondo quanto spiegato da alcuni conoscenti, il 43enne, che da qualche mese lavorava in un'azienda del cotto dell'Impruneta, sembra che da alcuni giorni avesse interrotto la terapia farmacologica a cui era sottoposto per la sua patologia.A scoprire i due cadaveri è stato l'altro figlio dell'anziano morto, che vive in un'altra casa all'Impruneta e che poi è rimasto a lungo davanti alla palazzina dove abitava il padre. Sul posto anche il figlio della compagna di Capecchi, donna con la quale il 69enne viveva dopo essere rimasto vedovo.