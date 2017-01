L'omicidio nel Ferrarese, emergono elementi agghiaccianti Coppia uccisa. Il pentimento del figlio e dell'amico, killer per mille euro Dopo aver provato a depistare le indagini, il 16enne e l'amico hanno confessato. Ora sono nel carcere minorile di Bologna. L'accusa è di duplice omicidio. I legali: "Sono sconvolti"

Condividi

Ottanta euro subito, mille a cose fatte. Termini di un accordo tra ragazzi, stretto per compiere un delitto su commissione. Il più giovane dei due, 16 anni, avrebbe pagato un amico che non ne ha ancora 18 per uccidere la madre e il patrigno, sposato in seconde nozze: Salvatore Vincelli, 59 anni, e Nunzia Di Gianni, 45, massacrati nella loro villetta di Pontelangorino di Codigoro, nella bassa Ferrarese, assassinati nella notte tra il 9 e il 10 gennaio a colpi di ascia in testa.Dopo il delitto, il pentimento. Nelle parole dei loro avvocati, che li hanno assistiti negli interrogatori formali, i due giovanissimi killer sono entrambi "sconvolti". Il figlio 16enne di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni e l'amico 17enne che per mille euro ha ucciso i coniugi di Pontelangorino di Codigoro (Ferrara) a colpi di scure, hanno oggi confermato le confessioni rilasciate quando erano semplici testimoni e attendono per domani, dopo l'udienza di convalida al tribunale per i minorenni di Bologna, di sapere quale sarà il loro destino.Mentre le indagini dei Carabinieri proseguono per ricostruire i dettagli del contesto in cui è maturato il duplice omicidio, aggravato dalla premeditazione, il movente che ha portato due giovani a compiere un gesto così brutale non è ancora del tutto chiarito. Certamente ha inciso la questione del rendimento scolastico del figlio della coppia. Contrasti continui, che avevano portato il ragazzo a trasferirsi fisicamente in una 'dependance' esterna alla villetta, per sottrarsi ad un rapporto che lo stressava.Ma, come dice l'avvocato Gloria Bacca, che lo difende, "non è stato solo per un brutto voto". Per il legale, "il motivo è molto più complesso", e riguarda "problemi adolescenziali non trattati con i dovuti modi, da parte di entrambi. Sia dai genitori, che da lui stesso e anche da parte della società". Il suo giovane assistito, dice apparendo provata anche lei da quanto emerso durante l'interrogatorio, "è una persona che ha bisogno di una grossa mano".