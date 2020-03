Trump: no a quarantena per New York Negli Stati Uniti quasi 2200 morti, l'epidemiologo Fauci: potrebbero diventare 200 mila Nello Stato di New York i casi sfiorano quota 60mila. Stasera conferenza stampa del presidente Usa

I casi di coronavirus nello stato di New York sono 59.513, di cui 8.503 ricoverati in ospedale, 2.037 quelli in terapia intensiva. Il numero dei morti sale a 965, rispetto ai 728 di sabato. Sono i dati di domenica presentati dal governatore dello stato,, nella consueta conferenza stampa quotidiana. Il governatore ha anche detto che è indispensabile estendere fino al 15 aprile l'obbligo di lavorare da casa per tutti i lavoratori non essenziali nello stato di New York.Intanto, il presidente Trump torna ad attaccare parte della stampa americana: i sondaggi dimostrano disapprovazione verso la copertura della crisiDonald Trump hagli Stati di New York, New Jersey e Connecticut, eper dissuadere i viaggi e gli spostamenti nei e dai tre Stati, senza però chiuderne i confini. Si tratta di fatto di limitazioni con le quali il presidente americano punta a contenere la diffusione del coronavirus negli Stati Uniti."Una quarantena non sarà necessaria" per New York, New Jersey e Connecticut, twittadopo che l'ipotesi da lui stesso ventilata aveva suscitato violente critiche. La parole più dure sono arrivate dal governatore dello Stato di New York. Una quarantena sarebbe una "dichiarazione federale di guerra agli Stati", ha tuonato, definendo "probabilmente non legale" una sua imposizione. Una quarantena - ha avvertito - avrebbe delle pesanti ripercussioni sui mercati finanziari e su quella economia che Trump vuole riaprire per Pasqua. Cuomo poi si è scagliato anche contro lo Stato di, a nord di New York, dove al momento la polizia e la guardia nazionale sonoche lì hanno trovato rifugio nello stato. Il governatore di New York dice senza mezzi termini di essere disposto a fare causa a Rhode Island se non cambierà la sua politica.Donald Trump non dovrebbe affrettarsi a riaprire le scuole e le attività: il governo dovrebbe prendere tutte le precauzioni del caso, afferma laspeaker della camera,, criticando Trump: "Mentre il presidente imbroglia la gente muore" aggiunge Pelosi, secondo la quale il congresso dovrebbe indagare se Trump ha fatto attenzione o meno agli esperti scientifici nella sua risposta all'emergenza. La decisione di riaprire l'economia spetta al presidente e agli esperti medici, replica il segretario al Tesoro,, in un'intervista a Fox, sottolineando che la task force contro il coronavirus era compatta e unanime contro l'ipotesi di una quarantena per New York.Negli Stati Uniti il numero dei morti per il coronavirus ha superato i 2 mila (2.191 all'ultimo conteggio) ma è possibile che si arrivi a una cifra: a lanciare l'allarme è, il capo dell'istituto per le malattie infettive Usa, in un'intervista alla Cnn. Fauci ha spiegato che i modelli che indicano un numero di vittime di un milione "sono quasi certamente fuori strada"."Non è impossibile ma è molto, molto improbabile", ha affermato Fauci. La stima del noto epidemiologo e' di "e un numero di vittime compreso tra le 100 mila e le 200 mila. "Non voglio sbilanciarmi su questo", ha però avvertito, "si tratta di numeri talmente in movimento che che ci si può facilmente sbagliare e si possono fuorviare le persone". "Non sara' questione di settimane", ha sottolineato, non sara' domani e non sarà certamente la prossima settimana. Ci vorrà un po' di più di così", ed ha concluso: "Riaprire a Pasqua è solo un'aspirazione di Trump",L'emergenza coronavirus intanto dilaga anche nel resto degli Stati Uniti, con nuovi focolai in Michigan e in Illinois, dove è morto un bimbo di meno di un anno. Si tratta di un caso raro, il primo negli Stati Uniti, che preoccupa le autorità che hanno avviato delle indagine per capire cosa sia accaduto. Inla realtà è particolarmente difficile a Detroit, dove il sindaco Mike Duggan ha lanciato un nuovo appello a restare in casa.Termometro di una situazione che peggiora nella capitale dell'auto mondiale è la cancellazione del Salone dell'Auto: l'edizione 2020, in calendario a giugno, non si terrà perché il centro destinato a ospitare l'evento annuale sarà trasformato in un ospedale da campo almeno per sei mesi.