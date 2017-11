Prove di distensione Corea del Nord, Xi incoraggia Seul a riprendere il dialogo Summit tra il presidente cinese Xi Jinping con Moon Jae-in, presidente della Corea del Sud. Volontà tra Cina e Seul di porre in essere un dialogo più strategico. L'incontro si è svolto a margine dell'Apec in Vietnam

di Tiziana Di Giovannandrea La Cina ha "incoraggiato" la Corea del Sud a "riprendere il dialogo" e a "impegnarsi nuovamente" con la Corea del Nord per la riconciliazione e la denuclearizzazione.Il presidente cinese Xi Jinping, ha riportato l'agenzia Nuova Cina, ha dato questo messaggio all'omologo sudcoreano Moon Jae-in, che ha incontrato in serata a margine del vertice Apec in Vietnam.Xi ha rilevato che le buone relazioni sino-coreane corrispondono alla tendenza generale della storia e dell'epoca e sono anche la volontà comune dei popoli dei due paesi. Pechino presta molta attenzione alle relazioni con la Corea del Sud e vuole impegnarsi assieme a Seul per promuovere lo sviluppo stabile e sano delle relazioni tra i due paesi.Da parte sua, Moon ha detto che c'è condivisione sul rafforzamento del "dialogo strategico" per la crisi nucleare con la richiesta di trattare i disertori del Nord "da un punto di vista umanitario", secondo quanto riportato dall'agenzia Yonhap.Xi ha raccolto l'esortazione del presidente statunitense Donald Trump sulla necessità di lavorare per risolvere la crisi nucleare nordcoreana agendo in tempi rapidi. Trump nell'incontro dei giorni scorsi a Pechino con Xi si era augurato un'azione efficace della Cina per risolvere la crisi in atto, dichiarando: "So una cosa di Xi, se vuole qualcosa, ci riesce. Non c'è dubbio".