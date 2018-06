Dopo il summit di Singapore Kim Jong-Un restituisce i resti di 200 soldati americani caduti nella Guerra di Corea "Abbiamo recuperato i nostri eroi caduti", ha detto Trump. Il presidente non ha fornito ulteriori dettagli ne' ha chiarito se i resti sono gia' giunti in territorio statunitense

La Corea del Nord ha consegnato agli Stati Uniti i resti di circa 200 militari morti durante la Guerra di Corea (1950-53). L'annuncio e' stato dato dal presidente statunitense, Donald Trump, nel corso di un meeting in Minnesota. "Abbiamo recuperato i nostri eroi caduti", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Il presidente non ha fornito ulteriori dettagli ne' ha chiarito se i resti sono gia' giunti in territorio statunitense.Oltre 36.000 militari statunitensi sono morti durante la Guerra di Corea e di circa 7.700 non si e' saputo piu' nulla.Secondo le stime dell'esercito sono almeno 5.300 i soldati caduti a nord del 38esimo parallelo. Tra il 1996 e il 2005, il lavoro di squadre congiunte di esperti statunitensi e nordcoreani aveva portato al recupero di 229 corpi. Poi il programma si era interrotto con il deteriorarsi delle relazioni tra i due paesi. Nel 2007 Pyongyang aveva restituito altri 6 corpi.