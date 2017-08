Trump: rischio conseguenze senza precedenti Corea del Nord a Usa: vi spazzeremo via senza pietà. La minaccia: colpire Guam entro metà agosto

Mancano meno di quattro giorni alla sorta di ultimatum lanciato dalla Corea del Nord - entro la metà di agosto, aveva detto, era pronta a colpire la base statunitense di Guam - e la tensione continua ad aumentare.Alla minaccia militare la Corea del Nord aggiunge quella strategica agli Stati Uniti: "Cancelleremo dalla faccia della terra senza alcuna pietà i provocatori (Trump, ndr) che fanno tentativi disperati di soffocare il Paese socialista" e "gli Usa soffriranno una vergognosa sconfitta e un destino tragico e definitivo se persisteranno nelle loro avventure militari, sanzioni e pressioni" contro il Paese.Dopo aver minacciato "fuoco e furia" Donald Trump spiana di nuovo le armi verbali contro Kim Jong Un: non un attacco preventivo ma un monito a "comportarsi in modo utile" oppure affrontare "problemi come poche altre nazioni hanno affrontato.