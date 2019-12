Lo ha reso noto un portavoce dell'Accademia nazionale di scienze della difesa La Corea del Nord annuncia: "Condotto test molto importante" Secondo alcune fonti si tratterebbe del test di "un propulsore missilistico". Pressione sugli Usa per sbloccare la trattativa sul nucleare. Il presidente americano Donald Trump aveva detto che sarebbe rimasto "sorpreso" da qualsiasi genere di azione ostile da parte di Pyongyang

La Corea del Nord ha annunciato di aver condotto "un test molto importante" nel suo sito di Sohae, ufficialmente un centro per la messa in orbita di satelliti, sulla costa nordorientale del Paese, area di lancio per vettori a lungo raggio. Lo ha reso noto un portavoce dell'Accademia nazionale di scienze della difesa, senza specificare di che tipo di test si sia trattato ma sottolineando che avrà "un effetto importante" che "cambierà la posizione strategica" della Corea del Nord.Immagini satellitari riprese il 5 dicembre scorso a Sohae e diffuse dallo statunitense Istituto di studi internazionali Middlesbury mostrano un container di grosse dimensioni che secondo l'analista Jeffrey Lewis è "un decente indicatore dell'imminente test di un propulsore" missilistico.La Corea del Nord sta intensificandola la pressione sugli Stati Uniti per sbloccare le trattative sul nucleare. L'ambasciatore della Corea del Nord, Kim Song, ha affermato che la denuclearizzazione "è già uscita dal tavolo delle trattative", che non servono "lunghi e difficoltosi colloqui con gli Usa" e che per la fine dell'anno sono attese "concessioni nella diplomazia nucleare" da parte di Washington. L'accusa all'amministrazione Trump è infatti quella di perseguire una "politica ostile" nei confronti della Corea del Nord, mentre l'Unione Europea "sta svolgendo il ruolo di animale da compagnia degli Stati Uniti" da alcuni mesi.In nottata alcune agenzie avevano riportato che il "test molto importante" riguardava un missile a lungo raggio e che avrebbe avuto "un impatto importante sulla modifica della posizione strategica della Corea del Nord nel prossimo futuro". Ma l'agenzia di stampa nord coreana, KCNA, nel dare la notizia del test ha lasciato intendere, senza però specificarlo esplicitamente, che si tratti del lancio di un missile.