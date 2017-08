Tensione in Estremo Oriente Corea del Nord: attaccheremo la base Usa di Guam. Seul: risponderemo a qualsiasi provocazione

La Corea del Sud è pronta ad agire immediatamente contro qualsiasi provocazione di Pyongyang. Lo ha dichiarato il portavoce del Comando di stato maggiore, in risposta all'annuncio della Corea del Nord di voler colpire la base di Guam - l'avamposto militare Usa nel mar delle Filippine -e di stare "seriamente" valutando l'uso "in contemporanea" di 4 missili a raggio intermedio Hwasong-12 per colpire gli asset strategici della Marina e dell'Aeronautica americane. Il Giappone ha fatto sapere di essere in condizione di intercettarli e abbatterli.il colonnello Roh Jae-cheon, portavoce del Comando di stato maggiore congiunto, ha assicurato che,grazie al solido combinato militare Washington-Seul, "siamo assolutamente pronti a reagire con decisione a ogni provocazione del Nord". Oggi è convocato un vertice di emergenza del governo.Dal lato Usa però si apre intanto quello che sembra uno spiraglio: "Stiamo lavorando a una soluzione diplomatica'' per risolvere la crisi con la Corea del Nord - ha detto il segretario alla Difesa, James Mattis - che però ha voluto precisare che Pyongyang ''perderebbe'' qualunque conflitto se venisse iniziato.Alle minacce del capo del Pentagono la Corea del Nord ha risposto con un'ulteriore provocazione. Le ha definite "un mucchio di sciocchezze". E anzi, ha rincarato la dose: "Solo la forza assoluta - è la replica arrivata dalle forze armate nordocoreane - può funzionare con qualcuno "privo di ragione" come Trump. Il programma per attaccare Guam entro metà agaosto, è sottinteso, non si ferma.