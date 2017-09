Escalation di tensione in Corea Corea del Nord effettua test bomba a idrogeno. Due scosse sismiche. Seul: potenza 5 volte Nagasaki Pyongyang: 'Bomba armerà un missile intercontinentale'

La Corea del Nord ha confermato di aver effettuato un test di bomba all'idrogeno "riuscito", dopo che due forti terremoti sono stati registrati nell'area del sito di test nucleari del paese.La bomba è destinata "ad armare un super missile intercontinentale", annuncia Pyongyang nella dichiarazione "speciale" anticipata dalla tv di Stato Kctv.Il test nucleare effettuato oggi dalla Corea del Nord, e confermato dal Giappone, è il sesto in assoluto e il primo durante la presidenza di Donald Trump, mentre la precedente detonazione risale al 9 settembre 2016.Il sisma di magnitudo 6.3, seguito da un altro di magnitudo 4.6, è stato confermato anche dal China Earthquake Network Center secondo cui l'ipocentro è stato misurato a "zero chilometri", a conferma della natura artificiale dell'onda sismica.Secondo Seul il sesto test nucleare della Corea del Nord ha avuto una potenza fino a 100 chilotoni, circa 5 volte più forte della bomba sganciata dagli Usa sulla città nipponica di Nagasaki nell'agosto del 1945.La Cina, attraverso il ministero degli Esteri, ha "condannato con forza" il sesto test nucleare condotto dalla Corea del Nord: lo riporta la Cgtn, il canale in lingua inglese della tv di Stato Cctv.Dopo la Cina anche la Russia ha condannato nei termini piu' forti il sesto test nucleare condotto dalla Corea del Nord proprio mentre a Xiamen il presidente cinese Xi Jiping ospita gli omologhi del 'Brics' (Brasile, Russia, India, Cina e Sudaferica), tra cui il russo Vladimir Putin.