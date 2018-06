Vertice Coree: Kim è arrivato a Singapore a bordo di un volo cinese. Atteso Trump

Condividi

Attesa a Singapore per l'arrivo del presidente americano Trump a due giorni dallo storico incontro. "Ora parto per una missione di pace", ha detto il tycoon congedandosi in anticipo dal G7. L'Air Force One ha anche sorvolato Venezia e tutto il Mare Adriatico, con una sosta tecnica a Creta per rifornimento.Kim Jong-un è arrivato a Singapore a bordo dell'aereo privato di Air China, un Boeing747-4J6 partito in mattinata da Pyongyang e usato dal governo cinese per il trasporto dei funzionari di governo, incluso ilpresidente Xi Jinping.L'aereo ha percorso una rotta decisamente anomala: ha sorvolato il territorio interno della Cina, lontano dalla costa, probabilmente perchè il giovane dittatore ha temuto che l'aereo possa essere abbattuto.L'ermetico regime non ha dato alcuna informazione sull'agenda del dittatore