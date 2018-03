Diplomazia Coree: Moon, 'troppo presto per ottimismo' su Nord Cautela in meeting con leader partiti, 'siamo a punto critico'. Domani emissari Seul in Usa con messaggio segreto di Kim

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha affermato di credere sia "ancora troppo presto per essere ottimisti" sugli sviluppi dei rapporti col Nord e sul processo di denuclearizzazione. "Siamo solo alla linea di partenza", ha aggiunto incontrando i leader dei 5 principali partiti politici alla Blue House, la sede della Presidenza, nel resoconto della Yonhap. "Siamo adesso a un punto molto critico negli sforzi per stabilire la pace e la denuclearizzazione nella penisola", ha proseguito.Le valutazioni di Moon sono maturate all'indomani del rientro a Seul degli inviati speciali mandati per due giorni al Nord per incontrare il leader Kim Jong-un: sono tornati col la convergenza su di un terzo summit intercoreano tra leader da tenere entro fine aprile e con l'offerta di moratoria da parte di Pyongyang su nucleare emissili per far partire il dialogo diretto con gli Usa.Moon ha espresso anche fiducia sulla ripresa dei contatti tra Pyongyang e Washington, condizione necessaria per intavolare la discussione sulla denuclearizzazione della penisola. La riunione con i leader di partito è la terza da quando Moon è salito alla presidenza lo scorso maggio, ma la prima ccon la piena partecipazione visto che le prime due sono state boicottate dai partiti di opposizione.Gli emissari sudcoreani per il dialogo con Pyongyang, appena rientrati a Seul dopo la cena nella capitale nordcoreana con il leader Kim Jong-un, sono già in partenza per Washington dove riferiranno dei colloqui e porteranno all'amministrazione americana un messaggio "segreto" del giovane dittatore.Il consigliere per la Sicurezza Nazionale di Seul, Chung Eui-yong, e Suh Hoon, il capo dell'agenzia di spionaggio di Seul, il National Intelligence Service, da domani saranno a Washington per illustrare alle controparti statunitensi i risultati del viaggio. Il messaggio segreto del leader nord-coreano è stato confermato oggi da un funzionario di Seul. Ancora non è chiaro se incontreranno anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.