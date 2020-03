Si va dai festini di droga, a negozi e palestre aperte Coronavirus. Ieri 130mila controllati, 4mila denunciati: mancato rispetto decreto ”io resto a casa” Da nord a sud molte le denunce. Viminale: 62mila esercizi commerciali monitorati. I controlli delle forze dell’ordine mostrano un paese che sembra non rinunciare, per ora, alle proprie abitudini

Sono state 130.584 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine: 4.275 sono state denunciate in base all'articolo 650 del Codice penale (inosservanza provvedimenti dell'autorità) e 68 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 62.218; 369 i titolari denunciati. Questi i dati del Viminale sui controlli del rispetto delle ordinanze legate all'emergenza Coronavirus.sono state denunciate 124 persone, su 6.934 controllate. Sono i dati di un primo bilancio della prefettura. Le violazioni principali sono false autocertificazioni. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 781, tre i titolari denunciati.4 ragazzi sono stati sorpresi durante un festino organizzato a base di alcol e droga. Tutti sono stati denunciati anche per uso personale di sostanze stupefacenti.denunciate due persone che giravano indisturbate in auto e senza autocertificazione. Un imprenditore, invece, è stato segnalato perché teneva regolarmente aperti al pubblico il suoi uffici.Da Rimini a. In 10 sono stati sorpresi mentre si trovavano, quartiere napoletano di Posillipo, all’interno di una palestra. Tra questi c’è anche un nome di spicco del clan ''Calone'' operante nello stesso quartiere collinare.Giro di vite anche ale forze dell’ordine hanno fermato 52 le persone tra i comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Cirò Marina, Petilia Policastro. Tutti avevano false attestazionii Carabinieri hanno controllato 374 esercizi commerciali. Anche in questo caso non era stato rispettato l’obbligo di chiusura. I militari hanno trovato alcuni clienti che in un locale stavano consumando tranquillamente bevande.