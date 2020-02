L'assessore: rimanete in casa. 250 persone in isolamento Coronavirus: 14 contagiati in Lombardia, due sospetti in Veneto. Speranza: quarantena obbligatoria Altri due casi sospetti nel Padovano dopo i 14 casi in Lombardia. Contagiato un 38 enne di Castiglione d'Adda che aveva cenato con colleghi tornati dalla Cina; ricoverata anche la moglie. Iss: focolaio simile in Germania contenuto in tempi brevi. Speranza: pronta ordinanza per circoscrivere l'area, stop imprese e scuole

Abbiamo preparato "un piano che ha chiaramente delle immediate scelte, che riguardano il territorio che è stato circoscritto, perché l'obiettivo essenziale è quello di circoscrivere quest'area, trattenerlo in una specifica area geografica": è quanto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, in una conferenza stampa a Milano. "Le misure messe in campo dall'Italia- ha aggiunto il ministro-, sono al più alto livello europeo, ma probabilmente anche globale. Abbiamo preso qualche critica, sia sulla questione quarantena sia sui voli, siamo gli unici in Europa a farlo e penso sia giusto: a chi portava dubbi sul piano delle relazioni diplomatiche ed economiche, ripeto che queste sono fondamentali ma la salute viene prima di tutto".

"Piano per circoscrivere l'area, stop imprese e scuole"

"E' pronta un'ordinanza che metterà in campo iniziative immediate per circoscrivere l'area dove si è sviluppato questo cluster. Un piano che ha chiaramente delle immediate scelte, che riguardano il territorio che è stato circoscritto, perché l'obiettivo essenziale è quello di circoscrivere quest'area".

In 10 comuni del Lodigiano misure di isolamento

"L'ordinanza vieta ogni attività di aggregazione in 10 comuni del Lodigiano" ha aggiunto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera durante la conferenza stampa con Speranza. Per una settimana le persone resteranno in casa. Fra i comuni interessati: Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d'Adda, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini. Riguarda 30mila persone.

In Italia i contagi accertati sono 14

In totale sono 14 i casi positivi di Coronavirus in Lombardia, con gli 8 nuovi segnalati nella conferenza stampa alla Regione. A questi si dovrebbero aggiungere gli altri due casi in Veneto, risultati positivi ai primi test e di cui si attende conferma dallo Spallanzani di Roma. "Rispetto ai tamponi di queste ore abbiamo evidenze negative ma dall'altro abbiamo individuato 8 positività di cui 5 operatori sanitari e 3 pazienti all'ospedale di Codogno" ha infatti annunciato Gallera. Si aggiungono ai sei casi già noti.



Due casi sospetti nel Padovano

E ci sarebbero i primi due casi di contagio da Coronavirus in Veneto. Si tratta di due persone di Vo' Euganeo rispettivamente di 78 e 67 anni. I tamponi del test sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per avere un ulteriore riscontro.



Ordinanza del ministero della Salute: quarantena obbligatoria

A seguito della riunione mattutina del comitato tecnico scientifico che ha approfondito le segnalazioni di nuovi casi di Coronavirus Covid-19, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha provveduto "ad emanare una nuova ordinanza", che "prevede misure di isolamento quarantenario obbligatorio per i contatti stretti, con un caso risultato positivo". L'ordinanza dispone "la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni, con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali". È quanto fa sapere in una nota il ministero della Salute.



Nuova fase con casi in Italia

"I casi segnalati in Lombardia sono i primi che si sono verificati sul territorio italiano e ci fanno entrare in una fase nuova". Così Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, a margine dei lavori della Task Force sul coronavirus che si è svolta stamani al Ministero della Salute. "Per la prima volta - precisa - siamo passati da casi di importazione a casi di circolazione locale del virus".



Iss: focolaio simile in Germania contenuto in tempi brevi

"È stato confermato dall'Istituto Superiore di Sanità il primo caso risultato positivo all'Ospedale Sacco di Milano. Per la prima volta anche in Italia si sono verificati casi di trasmissione locale di infezione da nuovo coronavirus. La Regione Lombardia in stretta collaborazione con Iss e Ministero della Salute ha avviato le indagini sui contatti dei pazienti al fine di prendere le necessarie misure di prevenzione. Un focolaio analogo si era verificato già in Germania ed è stato contenuto in tempi relativamente brevi". Lo scrive il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, sul sito dell'Iss. "Le misure di controllo adottate dal Ministero della Salute che prevedono oltre all'isolamento ospedaliero dei casi e alla quarantena dei contati, anche misure di distanziamento sociale nelle zone colpite e sono tra le più restrittive in caso di epidemia - aggiunge -. Una priorità è rappresentata dalla individuazione della fonte d'infezione sulla quale però non c'è ancora certezza. Da questo dipenderà anche la necessità di eventuali ulteriori misure. Il livello di allerta è molto alto e le autorità locali hanno già attuato importanti indagini e misure di controllo in collaborazione con tutte le Istituzioni coinvolte".



Il medico di base del contagiato ha la polmonite

Il medico di base del 38enne positivo al Coronavirus è ricoverato in ospedale con la polmonite. A quanto si apprende, il dottore sarebbe ricoverato a Milano.



Uomo tornato dalla Cina ha avuto influenza

L'uomo rientrato dalla Cina che potrebbe essere il 'portatore' del coronavirus nel Lodigiano, aveva una sindrome influenzale quando ha incontrato il 38enne a cena. Secondo quanto si apprende, l'uomo ora ricoverato al Sacco e risultato negativo ai test è tornato in Italia con un volo della China Airlines il 21 gennaio. Tra il 1 e l'8 di febbraio avrebbe accusato i sintomi influenzali e in quel periodo avrebbe incontrato il 38enne di Codogno.



Tre contagiati sono pensionati clienti di un bar

Oltre al 38enne e a sua moglie, sarebbero tre pensionati, clienti di un bar di Castiglione d'Adda e il figlio del titolare dell'esercizio gli altri quattro positivi al Coronavirus. Secondo quanto apprende l'Ansa il figlio del titolare aveva giocato a calcetto con il 38enne, mentre gli altri tre sono solo clienti del bar e non sarebbero mai entrati in contatto diretto con lui.



Gallera: "Tutti i contagiati andranno al Sacco di Milano"

"Tutte le persone positive saranno portate al Sacco quando saranno in grado" ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Il paziente ricoverato in terapia intensiva a Codogno (Lodi) dovrebbe essere trasferito nelle prossime ore.







Genitori del 38enne: nostro figlio gravissimo

"Nostro figlio è gravissimo". Lo affermano i genitori del 38enne contagiato, parlando a Fanpage.it. "Domenica ha cominciato a non stare bene, lunedì mattina ha chiamato il medico di base che ha riscontrato una influenza, nella notte è peggiorato e al mattino si è recato in pronto soccorso dove hanno riscontrato una polmonite", spiega la madre, "dopo due ore non stava bene ed è tornato al pronto soccorso dove l'hanno ricoverato poi è peggiorato e l'hanno intubato". "Ogni tanto chiamiamo la rianimazione e ci danno qualche informazione" aggiunge. I genitori, a cui non sono stati ancora fatti i tamponi, spiegano: "Noi stiamo bene, non abbiamo nessun sintomo. Ma non possiamo proprio dire che stiamo bene, è un'eresia. Ci hanno detto di non uscire e di non fare entrare nessuno".



250 persone in isolamento

A oggi abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, a oggi circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone". Lo ha spiegato l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera. Tra i 250 messi in isolamento, 149 sono infermieri, medici, familiari e persone entrate in contatto diretto con il 38enne ricoverato a Codogno. Poi ci sono i dipendenti che lavorano nella sua ditta e che hanno avuto contatto diretto con lui. "Stiamo mettendo a fuoco - ha aggiunto Maria Gramegna, della direzione generale Welfare - anche quelli con cui aveva fatto sport nei giorni precedenti".

Si invitano i cittadini della zona a rimanere in casa

"Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali": questo è l'invito dell'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, dopo i casi di Coronavirus nel Lodigiano. "Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori - ha aggiunto Gallera - l'indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio". "È attiva da ieri sera - ha spiegato l'assessore - una task force regionale che sta operando in stretto contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. La maggior parte dei contatti delle persone risultate positive al Coronavirus è stata individuata e sottoposta agli accertamenti e alle misure necessarie".



Donna in isolamento a Piacenza

È ricoverata in isolamento nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Piacenza una donna, sintomatica, collega del paziente positivo al coronavirus alla Unilever di Lodi. Lo afferma la Regione Emilia-Romagna in una nota. Di questa paziente è atteso l'esito del tampone esaminato presso il laboratorio di riferimento regionale del Sant'Orsola.



Codogno chiude scuole, bar e locali

Il sindaco di Codogno, con due diverse ordinanze, ha disposto per il pomeriggio di oggi e per la giornata di domani la chiusura delle scuole e, "almeno fino a domenica", di tutti "gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento ed i luoghi di ritrovo ed assembramento del pubblico" come discoteche, sale da ballo, sale giochi e impianti sportivi. la misura, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Severino Giovannini, è stata presa in via precauzionale.



A Castiglione d'Adda rinviato il carnevale

C'è "preoccupazione ma non ci sono situazioni drammatiche" a Castiglione d'Adda (Lodi) dove risiedono i genitori dell'uomo contagiato dal Coronavirus. Lo spiega il vicesindaco, Stefano Priori, il quale ha reso noto che sono stati sospesi i festeggiamenti per il carnevale e che è allo studio la chiusura delle scuole. Nel paese della Bassa lodigiana che ha circa 4600 abitanti è stato diffuso un invito a non uscire di casa.



Si valutano strutture per quarantena

"La protezione civile sta cercando di individuare un albergo, una caserma o una struttura militare per mettere tutte le persone in quarantena". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, di comune accordo con quello alla Protezione Civile, Pietro Foroni, questa mattina in conferenza stampa annunciando la necessità di luoghi "civili o militari" da predisporre per grandi quantità di persone da mettere in isolamento. Al momento sono 250 quelle già individuate - che oggi faranno il tampone - per ricostruire i loro movimenti, ma il numero potrebbe lievitare se, a catena, queste altre hanno avuto contatti con molte altre.



Sindaco Casalpusterlengo diffonde vademecum prevenzione

Il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio, poco più di 15mila abitanti in provincia di Lodi, su Facebook ha pubblicato il vademecum del ministero della Salute da seguire per evitare la diffusione del contagio di coronavirus. Anche Delmiglio, infatti, è stato convocato in Regione Lombardia insieme ai primi cittadini di Castiglione d'Adda e Codogno. Si tratta di dieci semplici regole, dal lavarsi spesso le mani all'usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate.- In una nota, diffusa anche sul sito del Comune di Casalpusterlengo, si legge: "Un ragazzo 38enne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno è risultato positivo al test del coronavirus. Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. Al momento gli accessi al Pronto Soccorso all’Ospedale di Codogno, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti. Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie. Seguiranno aggiornamenti".



Fontana: allo studio innalzamento misure

"Con il ministro Speranza cercheremo di capire se si debbano alzare ulteriormente le misure o le precauzioni o se possono essere sufficienti quelle prese. Abbiamo in mente certamente una serie di misure che andremo a proporre al ministro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Bisogna essere seri nell'affrontare l'emergenza ma non bisogna diffondere il panico - ha spiegato Fontana -. Nessuno pensa di chiudere le città, ma dovremo fare valutazioni sui locali pubblici e sugli eventi che si verificano in quel territorio. Già alcuni sindaci hanno sospeso le attività sportive. Bisogna essere prudenti e tranquilli, sono soltanto misure che hanno il significato di evitare ogni tipo di rischio".



Piano per evitare contagio medico famiglia

Il medico di famiglia che visita un paziente con sintomi sospetti da COVID-19 dovrà essere dotato di sistema di sicurezza: mascherine FPP2 e FPP3, tuta e occhiali (forniti dall'Asl) per evitare di diventare lui stesso soggetto contaminante. Nel caso in cui abbia visitato un paziente risultato poi positivo senza sistema di sicurezza, dovrà essere messo lui stesso il quarantena. A illustrare la dinamica da mettere in campo - già all'attenzione della task force del ministero - è Silvestro Scotti, segretario della Fimmg.

Burioni: occorre quarantena per chiunque torni dalla Cina

​Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili". Lo scrive su Facebook Roberto Burioni, commentando il caso del 38enne contagiato in Lombardia.



Conte: no panico, siamo a massima precauzione

"Da subito abbiamo adottato una linea di massima precauzione, questo ci consente di scacciare via qualsiasi allarmismo sociale e qualsiasi panico. Dovete fidarvi delle indicazioni ufficiali del ministero della Salute". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Bruxelles per il Consiglio europeo. "Siamo già a livello di massima precauzione", aggiunge. "E' stato predisposto un trattamento di isolamento per tutti coloro che sono venuti a contatto" con i tre nuovi contagiati nel Lodigiano.



Sei sotto monitoraggio a Genova, test negativo

"Test negativi per i casi all'esame del Policlinico San Martino. Ci sentiamo tra poco in diretta per ogni informazione. Teniamo alta la guardia con serietà". Lo ha annunciato su Fb la vicepresidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Sonia Viale. Nel nosocomio genovese erano stati ricoverati quattro cittadini cinesi, un padre e tre bambini, tutti della stessa famiglia tornata il 15 febbraio da una zona della Cina particolarmente colpita dal coronavirus.