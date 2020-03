L'epidemia Coronavirus, 14 turisti italiani positivi in India. Calano i contagi in Cina Continuano a calare le nuove infezioni da coronavirus in Cina:119 gli ultimi contagi. Numeri ancora alti invece in Corea del Sud, dove se ne sono registrati altri 516. In Giappone superatala soglia dei 1.000 totali. Salgono ad almeno 9 i decessi intanto negli Usa.

Quindici dei 21 lodigiani in quarantena da ieri in una struttura militare a Delhi sono risultati positivi al test. Il gruppo di turisti era in viaggio in India dalla fine di febbraio, assieme ai due coniugi già risultati affetti dal virus e ricoverati in isolamento due giorni fa a Jaipur.In Cina scendono i nuovi casi di Coronavirus per il terzo giorno consecutivo, anche si sono verificati altri 38 decessi. Il bilancio è ormai di 2.981 morti, ha comunicato la Commissione nazionale della Sanità, e oltre 80.200 persone contagiate. Tra i 4 nuovi casi di coronavirus annunciati in Cina dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), al netto dei 115 dell'Hubei, l'epicentro dell'epidemia,tre fanno capo a Pechino e uno a Ningxia. Nella capitale, due sono "contagi di ritorno" e sono relativi a viaggiatori arrivati dall'Iran e dall'Italia.Il bilancio dei contagi da nuovo coronavirus in Corea del Sud ha superato quota 5.300 e l'allarme resta molto alto, anche se il ritmo dei contagi ha registrato un rallentamento nell'epicentro di Daegu. In tutto i nuovi casi registrati ieri sono stati 516, secondo quanto hanno riferito i Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (KCDC).L'ultima a sbarrare le porte all'Italia è stata l'India, che ha annunciato la "sospensione con effetto immediato dei visti" per gli italiani, inseriti in una blacklist assieme a cinesi, sudcoreani, iraniani e giapponesi. Mentre gli Stati Uniti - che già avevano invitato gli americani ad evitare viaggi in Lombardia e Veneto e sospeso tutti i voli delle principali compagnie aeree statunitensi per Milano fino al primo maggio - da oggi effettueranno controlli sul 100% dei voli diretti che arrivano dall'Italia e dalla Corea del Sud. Anche il Kenya ha sospeso da oggi il permesso di atterraggio ai "voli provenienti da Verona e Milano" e diretti alle località costiere, meta turistica per eccellenza di molti connazionali.