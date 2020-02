Coronavirus, i casi nel Lazio sono 3: positivi anche marito e figlia della donna di Fiumicino Ricostruiti i contatti della famiglia. A Fiumicino chiuse due scuole e una piscina, il sindaco: "Non è un focolaio locale e laziale"

A oggi i primi test effettuati risultano positivi per il marito della donna e uno dei due figli". Lo comunica il bollettino medico dell'istituto Spallanzani relativamente a due dei componenti della famiglia della donna, residente a Fiumicino, risultata positiva ieri al Coronavirus.

"Il test della donna è stato confermato anche dall'Istituto superiore di sanità". Il sindaco di Fiumicino ha poi aggiunto: "Sono risultati positivi al primo tampone anche il marito e la figlia più grande, che frequenta la quinta elementare, della donna positiva al Covid19. Il bimbo no. Non è un focolaio locale e laziale. Seguirò direttamente I protocolli internazionali e sanitari".

Ricostruiti i contatti della famiglia

"Emerge un soggiorno e una permanenza dal 19 al 21 febbraio ad Alzano Lombardo (Bergamo) in cui ci sono stati casi segnalati". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato in streaming dal comune di Fiumicino. "Nelle prossime ore sarà completato il quadro dei contatti, in particolare della bambina. Abbiamo istituito una squadra mista della Asl Roma 3 e del Seresmi dello Spallanzani. Saranno attivate procedure di sorveglianza attiva presso i domicili. Ci saranno modalità sanitarie da rispettare, di sorveglianza fiduciaria ma verificheremo puntualmente perché è importante. Per coloro che andranno in sorveglianza dopo le indagini epidemiologica, ci sarà anche una app dedicata. Per coloro che andranno in sorveglianza, in caso di sintomatologia nei contatti stretti, e solo in questo caso, saranno adottate tutte le procedure necessarie".

"Sono stati ricostruiti tutti i contatti della donna. Già attivate da ieri tutte le sorveglianze sanitarie sui contatti avuti. Abbiamo ricostruito l'intera filiera localmente e in Lombardia, ad Alzano Lombardo. E lo stesso è stato fatto con la tracciatura degli spostamenti", ha aggiunto d'Amato.

Chiuse due scuole e una piscina

"A seguito delle linee dettate da Regione, Asl e Spallanzani si è deciso di chiudere e sanificare fino al 9 marzo a scopo precauzionale la scuola frequentata dalla bambina, ovvero la Scuola elementare Rodano. Data la conformazione dell'intero plesso e i tanti punti di scambio al suo interno, saranno chiuse e sanificate fino al 9 marzo anche la Scuola media Segre' e la piscina comunale attigua" ha comunicato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.