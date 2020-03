ITALIA

2020/03/16 13:00

Lo annuncia il Mit in una nota Coronavirus, Trasporti: stop movimenti da e per Sicilia Regolare il trasporto merci. Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo "per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità". Regione Sicilia: "Intervento improcrastinabile per fermare ogni possibile trasmissione del virus"

L'Italia si ferma tra nuovi flash mob e qualche "furbetto" Coronavirus, corsa contro il tempo delle Regioni per affrontare l'emergenza Condividi A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Sicilia, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto che prevede la "sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia" per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo annuncia il Mit in una nota, spiegando che è invece regolare il trasporto merci. Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo"per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità".



"La chiusura dei confini territoriali della Sicilia, con lo stop ai collegamenti per le persone, è una condizione necessaria per prevenire i contagi da Covid-19. Non possiamo che apprezzare la decisione del ministro De Micheli, anche perché l'abbiamo sollecitata noi più volte". Così l'assessore ai Trasporti della Regione siciliana, commenta con il decreto firmato nella notte dal ministro Paola DeMicheli. "Da tempo e in diverse occasioni il presidente Musumeci aveva chiesto l'adozione di questa misura, ed era stato criticato -aggiunge Falcone - Adesso è arrivato il decreto, si tratta di un intervento improcrastinabile per fermare ogni possibile trasmissione del virus".

