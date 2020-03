Sale a 102 il numero dei pazienti positivi al Covid 19 nella Regione Coronavirus Abruzzo: positivo centenario di Penne L'uomo, ricoverato, non necessita al momento di una gestione in ambienti a pressione negativa

Un uomo di 100 anni di Penne è risultato positivo al Covid 19. Lo ha stabilito il test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. L'uomo resta ricoverato nell'ospedale di Penne, in quanto le sue condizioni sono pienamente compatibili con una gestione che non necessita di ambienti a pressione negativa. Sale dunque a 102 il numero dei pazienti positivi al Covid 19 in Abruzzo.Intanto il farmaco per l'artrite reumatoide che sta dando buoni risultati nei casi gravi di polmonite interstiziale causati dal nuovo coronavirus è stato somministrato oggi per la prima volta anche in Abruzzo. Il Tocilizumab è stato utilizzato dai camici bianchi per curare gli otto pazienti ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Pescara e i due ricoverati a Penne. In generale, la risposta del paziente alla cura dovrebbe arrivare dopo l'infusione della seconda dose.