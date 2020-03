Coronavirus. Bce, banche attingono a 109 miliardi di euro. La Fed in campo per le imprese

Condividi

Le banche europee hanno attinto 109 miliardi di euro nella prima asta Ltro, le operazioni di rifinanziamento a lungo termine aggiuntive varate la scorsa settimana dalla Bce, nell'ambito delle misure dispiegate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, "allo scopo di fornire immediata liquidità a supporto del sistema finanziario dell'area euro".I prestiti Ltro sono una misura ponte varata dalla Bce per assicurare liquidità alle banche in attesa che a giugno scattino i nuovi prestiti Ltro.A fare richiesta dei prestiti, assegnati ad un tasso negativo dello 0,5%, sono state 110 banche dell'Eurozona, si legge sul sito della Bce. Tutti i finanziamenti scadranno il prossimo 24 giugno, giorno in cui saranno assegnati i nuovi prestiti Tltro III, che beneficeranno delle condizioni più favorevoli disposte dall'Eurotower allo scopo di incentivare il sostegno del sistema bancario al tessutoeconomico colpito dalle conseguenze del coronavirus.La Fed in campo a sostegno delle imprese. La Banca centrale riapre la Commercial paper funding facility, usata già in passato per rispondere alle difficoltà delle società nel raccogliere fondi sul mercato dei commercial paper. Il tesoro americano fornirà alla Fed 10 miliardi di dollari come garanzia. La nuova facility resterà aperta fino al marzo 2021 e consente alla Fed di intervenire sul mercato dei prestiti a breve delle imprese.