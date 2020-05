Coronavirus Brasile è ora il secondo Paese al mondo con più casi. America latina "nuovo focolaio della pandemia"

Ilha superato ieri la Russia nel numero di casi del nuovo coronavirus dopo aver registrato 20.803 nuove infezioni in un giorno ed è diventato il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia. Il numero di casi in Brasile oggi ha raggiunto 330.890, posizionandosi solo dietro gli Stati Uniti, che ha oltre 1,5 milioni di infezioni, secondo il bilancio divulgato dal Ministero della Salute e che riflette il crescente progresso di malattia nel Paese.Questo nuovo forte balzo in avanti delle conseguenze del coronavirus in Brasile, ha caratterizzato nelle ultime 24 ore, diventata ufficialmente per l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "nuovo focolaio della pandemia". Nella regione i contagiati sono oggi 672.770, di cui 37.021 morti. E' quanto emerge da una statistica elaborata dall'Ansa sulla base dei dati conosciuti di 34 fra nazioni e territori latinoamericani.Nelle ultime 24 ore i morti per coronavirus neglisono stati 1.299. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. I casi negli Usa hanno superato gli 1,6 milioni - sono attualmente 1.601.251 - mentre i decessi totali sono 96.001.