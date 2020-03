L'epidemia nel mondo Coronavirus. Cina: guarigioni all'81%. Corea del Sud: prosegue calo di nuovi casi. Usa: ok a misure

Pechino, Cina (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Condividi

segnali positivi

Laha avuto venerdì 11 nuovi casi di coronavirus e 13 morti, tutti nell'Hubei, la provincia epicentro dell'epidemia. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, ci sono stati anche 17 nuovi casi sospetti, 1.430 persone dimesse dagli ospedali e un calo di pazienti in condizioni critiche di 410 unità, a 3.610. Il totale delle infezioni si è attestato a 80.824, comprensivo di 12.094 pazienti ancora sotto trattamento medico, 65.541 guariti e 3.189 decessi. La percentuale di guarigione è salita all'81%.Laha registrato venerdì 107 nuovi casi d'infezione al nuovo coronavirus, aggiornando i nuovi minimi da oltre due settimane: secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale supera le 8.000 unità, a 8.086. Il dato di ieri, che segue i 110 casi di giovedì, sottolinea idall'adozione delle misure di contenimento dell'infezione, anche se a Seul permangono alcune criticità. I decessi si sono portati a quota 72, cinque in più rispetto all'ultimo bollettino.La Camera dei Rappresentanti degliha approvato un pacchetto di aiuti per gli americani colpiti dall'epidemia di coronavirus. La misura è passata con 363 voti a 40 e ora è attesa al Senato. Il presidente Donald Trump ha twittato il suo sostegno al disegno di legge prima del voto e ha esortato sia i repubblicani che i democratici a sostenerlo. "Questo disegno di legge seguirà le mie direttive in merito ai test gratuiti per il Coronavirus e per pagare il congedo malattia ai lavoratori americani colpiti", ha twittato Trump il quale ha aggiunto che ha dato disposizione ai segretari del Tesoro e del Lavoro di emanare regolamenti per garantire che le piccole imprese non siano danneggiate dalle misure. "Incoraggio tutti i repubblicani e i democratici a riunirsi e a VOTARE SI'", scrive Trump. "Metterò sempre al primo posto la salute e il benessere delle famiglie americane. "Non vedo l'ora di firmare il decreto, il PRIMA POSSIBILE!".Il ministero della Sanità argentino ha confermato ieri sera l'identificazione di tre nuovi casi di coronavirus a Buenos Aires e provincia, per cui il totale delle persone contagiate inè ora salito a quota 34. Lo riferisce l'agenzia di stampa Telam. Dei tre nuovi pazienti, si precisa, due sono stati in viaggio in zone a rischio, mentre il terzo è stato in stretto contatto con persone affette dal virus Covid-19. I due contagiati di Buenos Aires hanno 39 e 64 anni, mentre quello residente nella provincia di Buenos Aires ne ha 21, ed è rientrato da poco da un viaggio negli Usa.