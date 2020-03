La lotta all'epidemia Coronavirus, Conte firma il nuovo decreto sulle restrizioni Palazzo Chigi: ritardo Dpcm per verifica richieste aziende che facevano presenti varie motivazioni per giustificare la necessità di proseguire nelle proprie attività. Ora decreto in Gazzetta

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm che sospende le produzioni non essenziali in tutto il Paese e che contiene la lista delle attività consentite.

A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi ieri sera lo schema del nuovo dpcm, e il relativo allegato con la lista delle attività, era già pronto. Ma dopo la comunicazione del Presidente del Consiglio, sono arrivate molte richieste da parte delle aziende, anche di rilevanza per il sistema Italia, che facevano presenti varie motivazioni per giustificare la necessità di proseguire nelle proprie attività e invocavano comunque il carattere essenziale delle stesse, la rilevanza strategica ai fini dell'economia nazionale, lo scopo comunque connesso e accessorio rispetto alle attività consentite in via principale, la funzione strumentale alla risposta sanitaria in corso.

Il governo ha quindi verificato con attenzione ogni richiesta. Per tutta la notte e per tutta la mattinata di oggi al ministero dello Sviluppo economico sono stati severamente impegnati a vagliare tutte le richieste. La firma al termine di questo lavoro, nel tardo pomeriggio di oggi.



La lista delle attività aperte

Secondo il nuovo Dpcm firmato questa sera dal premier Giuseppe Conte, sono un centinaio le voci nell'elenco delle attività che continuano a rimanere aperte. Oltre tutta la filiera legata al settore farmaceutico e agroalimentare, non si fermano: le attività di estrazione di petrolio e gas, la fabbricazione di articoli tessili, tecnici e industriali, il commercio all'ingrosso dei prodotti del tabacco, i trasporti, i servizi postali e i corrieri, le attività alberghiere, i servizi di comunicazione e informazione, le attività legali e contabili, gli studi di architettura e ingegneria, i servizi di vigilanza, i call center, le attività di riparazione e manutenzione di computer, le attività di riparazione di elettrodomestici e articoli per la casa, il personale domestico.



Sindacati: solo attività essenziali o mobilitazione

"A differenza di quanto indicato ieri dal Governo alle parti sociali ed al Paese, in queste ore sembrerebbe avanzare l'ipotesi che, nel decreto in discussione, l'Esecutivo intenda aggiungere all'elenco dei settori e delle attività da considerare essenziali nelle prossime due settimane per contenere e combattere il virus Covid-19, attività produttive di ogni genere". Lo affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. "Se tali notizie fossero confermate - aggiungono - a difesa della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini, Cgil, Cisl e Uil,

sono pronte a proclamare in tutte le categorie d'impresa che non svolgono attività essenziali lo stato di mobilitazione e la conseguente richiesta del ricorso alla cassa integrazione, fino ad arrivare allo sciopero generale".

Fico: informativa di Conte in Aula la prossima settimana

"Ho chiesto un'informativa del presidente del Consiglio in Aula la prossima settimana. Ho appena parlato col presidente Conte che mi ha dato la sua piena e immediata disponibilità". Lo rende noto il presidente della Camera Roberto Fico