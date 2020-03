La lotta all'epidemia Coronavirus, i sindacati a Conte: valutare misure più rigorose Riunione a Palazzo Chigi in videoconferenza con i sindacati per fare il punto sull'accordo sottoscritto, lo scorso 14 marzo, sulla sicurezza nei posti di lavoro. I sindacati chiedono di chiudere le attività non essenziali

di Tiziana Di Giovannandrea A Palazzo Chigi videoconferenza tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali per fare il punto sull'accordo sottoscritto, lo scorso 14 marzo, sulla sicurezza nei posti di lavoro e sulle misure a sostegno dell'economia.Il confronto è iniziato alle ore 18. Al centro della discussione l'attuazione delle misure per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus. All'incontro online, richiesto dai sindacati, prendono parte, per il Governo, oltre al al premier Conte anche i ministri della Salute, Roberto Speranza e il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.Per i sindacati Cgil, Cisl e Uil siedono al tavolo i leader Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.Al centro dell'incontro la richiesta dei sindacati al Governo ci sono ulteriori misure restrittive come la chiusura delle attività non essenziali."Nello spirito e con l’obiettivo che ci ha portato responsabilmente a sottoscrivere il Protocollo e a gestire positivamente in questi giorni l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e la messa in sicurezza della salute delle persone nei luoghi di lavoro, si valuti - avevano scritto prima dell'incontro in una lettera al Governo- la possibile necessità di misure ancora più rigorose di sospensione delle attività non essenziali in questa fase per il nostro paese anche alla luce della progressione dei contagi, nonostante le misure di contenimento finora adottate anche con il Protocollo firmato il 14 marzo scorso a palazzo Chigi con Confindustria e le altre associazioni datoriali".