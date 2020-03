Sport e virus Coronavirus, Coppa Davis: giocatori Italia e Sud Corea monitorati La sfida in programma al Circolo Tennis Cagliari dal 6 al 7 marzo

Il tennista sud coreano Ji Sung-nam (Ansa)

Sono iniziati gli allenamenti in vista della sfida tra Italia e Corea del Sud, in programma al Circolo Tennis Cagliari dal 6 al 7 marzo. La Corea è la seconda nazione dopo la Cina per numero di contagiati da coronavirus. Sulla questione c'è la massima attenzione.La situazione, comunque, resta sotto controllo e si giocherà a porte aperte, come confermato mercoledì scorso in una conferenza stampa nella sede di rappresentanza della Giunta al quale hanno partecipato il Presidente della Regione Christian Solinas, il sindaco Paolo Truzzu e il presidente della Fit Angelo Binaghi. "Entrambe le squadre sono monitorate dai medici - spiega Carlo Sciarra, amministratore delegato di Fit Servizi - i coreani alloggiano nello stesso albergo dell'Italia, ma in un'ala separata".Per la sfida è stato predisposto un protocollo di emergenza. La procedura prevede, in caso di sintomi, possibilità di ricevere assistenza in un'area separata e l'eventuale trasporto in ospedale con una speciale ambulanza. Se Corrado Barazzutti ha a disposizione già l'intera squadra (oggi è in arrivo anche Simone Bolelli, reduce dalla finale persa in doppio a Pau), il capitano coreano Hee Sung Chung fino a ieri era a Cagliari con solo due dei cinque convocati. Erano arrivati, infatti, solo Ji Sung Nam, numero 243 del mondo, e Min Kyu Song, 29enne numero 982 del ranking. Più complesso il viaggio di Yun Seong Chung, numero 334 del mondo, ad Antalya la passata settimana per disputare un torneo ITF da 25 mila dollari sulla terra rossa, in cui ha peraltro perso al primo turno: avrebbe dovuto effettuare scalo a Istanbul, ma la cancellazione del volo per Roma l'ha costretto a una consistente deviazione sulla tratta Antalya-Mosca-Roma-Cagliari. Dovrebbe pertanto arrivare nella giornata di martedì.