Attività produttive Crimi: "Riapertura 4 maggio? Impossibile dirlo ora, decide governo"

di Tiziana Di Giovannandrea "E' impossibile oggi dire che il 4 maggio è data sicura" per la riapertura. "Dobbiamo aspettare come si sta evolvendo, avere il parere dei tecnici, sentire l'opinione delle parti economiche e sociali, dopo la politica può decidere avendo come priorità la salute. Meglio decidere l'apertura nel momento giusto. Una ripercussione troppo presto potrebbe avere delle ripercussioni dopo. La decisione la deve prendere la politica con una visione a 360 gradi".A dirlo è Vito Crimi, capo politico del MoVimento 5 Stelle, a "In Viva Voce", su Rai Radio1 aggiungendo: "Dobbiamo riuscire a fare partire questo Paese con iniziative legislative in comune con le regioni. Ad oggi la legge consente alle regioni di prendere decisioni più restrittive rispetto all'ordinanza del Presidente del Consiglio, però un'eventuale riapertura è una decisione che dovrebbe competere al governo nazionale: dobbiamo riuscire a far partire questo Paese con un percorso comune".Nella riapertura del territorio, sottolinea Crimi, ihanno: "Un ruolo fondamentale, devono fornire tutti gli elementi chiave per il decisore politico. Parlo non solo dei tecnici della salute ma anche degli economisti, che spiegano gli effetti di una chiusura o di una riapertura. A quel punto bisogna prendere una decisione e la decisione la prende la politica con una visone a 360 gradi".Viti ha poi detto come: "E' corretto e legittimo quello che sta facendo, (da poche ore il neo presidente di Confindustria, ndr) e la valutazione tecnica degli imprenditori. Ogni giorno di fermo è una perdita enorme. Ma ogni giorno di anticipazione di riapertura potrebbe essere pericoloso per la salute. Per questo dico che è legittimo che si facciano le proprie considerazioni tecniche, ma io credo che accelerare troppo potrebbe non essere utile per il futuro".