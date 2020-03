"In ginocchio i servizi trasfusionali, serve sangue. Appello ai donatori" Coronavirus, D'Amato: "Nel Lazio ancora no picco, forse tra una settimana" "Ci stiamo attrezzando con il potenziamento della rete ospedaliere e delle terapie intensive" ha detto l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato

"Ad oggi, come da ultimo bollettino, sono 200 i casi positivi al Covid-19. Abbiamo iniziato la settimana con 102, quindi c'è stato un progressivo incremento e ci aspettiamo un aumento nella giornata di oggi". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ospite di 'Buongiorno Regione Lazio' del Tgr Lazio. "Noi pensiamo" che il Lazio non arriverà "ai numeri della Lombardia, però ci stiamo attrezzando lo stesso, soprattutto con il potenziamento della rete ospedaliere e delle terapie intensive. Sono 400 i posti dedicati alle malattie infettive e 169 i posti di terapia intensiva dedicata al Covid-19, che si vanno ad aggiungere - ha spiegato - ai 570 posti di terapia intensiva ordinaria". A chi gli chiedeva, se in caso di picco la Regione Lazio fosse pronta a chiedere misure più restrittive, l'assessore ha risposto: "Io non parlerei ancora di picco, perché i nostri tecnici e i nostri scienziati ci dicono che questo avverrà più in là. Ci vorrà almeno un'altra settimana" ha spiegato l'assessore.Noi siamo pronti a tutti, siamo in guerra e va combattuta: siamo fortemente impegnati come sistema sanitario"."L'emergenza COVID-19 sta mettendo in ginocchio i servizi trasfusionali. È necessario andare a donare perché c'è il rischio concreto di bloccare l'attività chirurgica. Rivolgo un appello alla donazione per consentire il prosieguo delle attività ospedaliere. Donare il sangue è sicuro, basta recarsi in uno dei nostri centri trasfusionali" - è l'appello dell' l'Assessore alla Sanità. Donare è tra le attività consentite. Per info sui centri: e le modalità con cui donare: https://www.salutelazio.it/donare-il-sangue.