Confermata quarantena per chi rientra dall'estero Coronavirus, De Micheli: "Non escludo misure restrittive oltre il 3 aprile" "Garantito l'approvvigionamento delle merci in tutto il Paese", ha assicurato il ministro dei Trasporti. Azzolina: "I ragazzi torneranno a scuola quando le autorità sanitarie ci diranno che non c’è più pericolo". Iss: "Lo stop delle scuole sta funzionando, possibile proroga"

"Valuteremo sulla base dei numeri e di quello che sta accadendo, visto che stiamo proteggendo anche quella parte di Italia che ha avuto un minor numero di contagi. Decideremo nei prossimi giorni, ma non lo escludo". Ad "Agorà su Rai3 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, risponde così ad un eventuale allungamento delle misure restrittive oltre il 3 aprile."Per entrambe le isole, che hanno un trattamento differenziato, e' garantito l'approvvigionamento quotidiano delle merci", ha poi assicurato il ministro. E ha aggiunto: "Grazie allo straordinario lavoro degli uomini e delle donne della logistica, dei nostri camionisti che non si fermano mai, nemmeno quando si ha paura, grazie a loro continuiamo ad approvvigionare le merci, alimentari e farmaci tutto il paese".A proposito delle misure di sostegno ai cittadini il ministro ha sottolineato la necessità di mettere in campo, passata l'emergenza, "il più possibile misure automatiche che evitino alle persone aggravi burocratici" ha detto, commentando l'ipotesi riportata da alcuni organi di stampa secondo cui il governo potrà prevedere un 'helicopter money', ovvero la possibilità di dare un assegno di 1000 euro a tutti coloro che guadagnano meno di 40.000 euro invece di sgravi fiscali o altre misure. "Prima di tutto gli automatismi - ha ribadito De Micheli - e poi strada facendo,l'Italia con l'Europa e in Europa, vedrete che riusciremo ad affrontare il tempo che verrà dopo questa guerra che vinceremo". Anche assegno potrebbe essere un'idea per evitare di ingolfare il sistema, le è stato fatto osservare: "esatto" ha risposto De Micheli"Avremo molti rientri dall'estero, i nostri connazionali giustamente preferiscono stare in Italia perché si fidano di più della nostra sanità. Ma dato che non possiamo sapere di eventuali contatti avuti nei rispettivi Paesi, chiediamo loro responsabilmente mi mettersi in autoisolamento a casa per 14 giorni" ha poi ribadito De Micheli. "Naturalmente è prevista una deroga per chi entra ed esce per motivi di lavoro, come i camionisti. Per loro non scatta la quarantena", precisa il ministro.Anche il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha detto ieri che i ragazzi torneranno a scuola "quando le autorità sanitarie ci diranno che non c’è più pericolo". E a questo proposito il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Franco Locatelli in un 'intervista al Corriere nei giorni scorsi non ha escluso la possibilità di una "proroga della chiusura delle scuole oltre il 3 aprile" visto che "lo stop sta funzionando". Per questo al ministero dell’Istruzione si preparano a tutti gli scenari, anche se per quel che riguarda la fine dell'anno scolastico resta la data di giugno. Il ministro ha infatti escluso un prolungamento mentre ha confermato che l'esame di maturità verrà rivisto per adeguarsi all’emergenza.