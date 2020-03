Video della Regione Lazio Coronavirus. De Rossi e Felberbaum donano sangue a Roma. Zingaretti ringrazia: sono un esempio

Daniele De Rossi, Sarah Felberbaum, screenshot da un video Facebook della Regione Lazio

Condividi

Grazie di cuore a @OfficialDeRossi e a @sarahfelb che oggi sono venuti all’Ospedale San Camillo per donare il sangue.



Un bellissimo gesto di solidarietà: https://t.co/2v0ByMFBfY



Continuiamo ancora perché ce n’è bisogno. Dona anche tu: https://t.co/l2FCFQKF1Q — Regione Lazio (@RegioneLazio) March 14, 2020

"Grazie di cuore a Daniele De Rossi e a Sarah Felberbaum che oggi sono venuti all'Ospedale San Camillo per donare il sangue. Un bellissimo gesto di solidarietà". E' quanto scrive su. "C'è grossa carenza di sangue nel Lazio - dice il campione in un video girato all'ospedale - C'è sicurezza e medici attrezzati. La gente ha smesso di donare il sangue per paura, ma ci sono strutture destinate all'accoglienza dei donatori. Il mio messaggio è: non abbiate paura, è un gesto d'altruismo che bisogna continuare a fare". De Rossi rimanda, per tutte le informazioni, al sito internet www.salutelazio.it. "Un grazie di cuore a Daniele De Rossi e a sua moglie Sarah Felberbaum per questo messaggio di sostegno e solidarietà in un momento così importante. Prendiamo esempio da loro e dalle tante e tanti che oggi si sono messi in fila per donare il sangue". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd e presidente del Lazio Nicola Zingaretti.