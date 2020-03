POLITICA

2020/03/17 11:42

Il testo Coronavirus, ecco il Decreto "Cura Italia". Le misure previste Il governo ha varato il decreto "Cura-Italia", vale 25 miliardi, ne attiva 350. Misure per medici, lavoratori, famiglie e imprese. "E' una manovra economica poderosa: non abbiamo pensato e non pensiamo di combattere un'alluvione con gli stracci. Stiamo cercando di costruire una diga per proteggere imprese famiglie lavoratori": ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm

