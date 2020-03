​Coronavirus, Di Maio: inaccettabili i sequestri di materiale medico e i blocchi alle dogane "Noi siamo stati solidali con tutti" commenta il ministro degli Esteri, che annuncia 150 respiratori e 5 milioni di mascherine in arrivo dalla Cina

"E' inaccettabile che materiale medico venga fermato per strada. Non è accettabile che quanto stanno importando le nostre aziende si blocchi nelle dogane dialtri Stati e venga requisito, noi siamo stati un Paese solidale che ha aiutato tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta Facebook.

"L'Italia denuncerà in tutte le sedi competenti i Paesi che si macchieranno della pratica ignobile di requisire mascherine per Paesi in difficoltà come il nostro". Il ministro ha riferito di averne parlato in una call avuta oggi con gli omologhi di Brasile, Germania, Corea del Sud e Australia.

Dalla Cina altre mascherine e medici

Con la Cina "abbiamo firmato un contratto in queste ore per 150 ventilatori polmonari e 5 milioni di mascherine, due nuove equipe mediche stanno inoltre partendo per venire ad aiutare in altre parti d'Italia i nostri medici dal punto di vista delle informazioni pratiche che hanno usato per sconfiggere il virus" ha annunciato poi Di Maio. "Questa è una buona notizia", ha aggiunto, "la prossima settimana arriveranno altri ventilatori polmonari e mascherine ma non solo dalla Cina. Oggi è stata sbloccata la possibilità di importare dalla Francia materiale medico sanitario".