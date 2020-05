Gb: quarantena per chi arriva da estero Coronavirus Europa. La Francia verso licenziamenti e chiusure. In Germania scende numero dei contagi

Incontinua a scendere il numero dei contagi e dei decessi causati dal Covid-19. In base ai dati diffusi dal Robert Kock Institute, in 24 ore sono stati registrati 460 nuovi casi della malattia a un totale di 177.212 e 27 decessi, che fanno salire le vittime dall'inizio dell'epidemia a 8.174. Ieri sono stati notificati 745 nuovi contagi e 57 decessi, con un tasso di letalità del 4,6% e un indice di contagio dello 0,92.Il governo britannico introdurrà l'obbligo di un periodo di isolamento domiciliare per 14 giorni per tutti gli arrivi dall'estero. Lo riporta Sky News che anticipa quanto presenterà nel pomeriggio il ministro dell'Interno, Priti Patel. Chi non rispetta la quarantena rischia una multa di mille sterline (1.116 euro).A chi entrerà inda giugno verrà chiesto di fornire l'indirizzo del luogo d'isolamento. I funzionari sanitari effettueranno i controlli a campione per verificare il rispetto delle norme.Gli autotrasportatori e gli operatori sanitari saranno esonerati dalle nuove restrizioni così come non sarà interessata l'Irlanda. Potrebbe invece riguardare la Francia nonostante Londra e Parigi stiano discutendo di una possibile esenzione.La crisi sanitaria legata al coronavirus dovrebbe portare a "fallimenti" e "licenziamenti" in"nei prossimi mesi". Lo ha detto il Ministro dell'Economia Bruno Le Maire in un'intervista alla radio Europa 1."Molti settori sono stati duramente colpiti" dalla crisi e "anche se l'economia si sta riprendendo, non tutti i comparti lo stanno facendo allo stesso ritmo", ha spiegato il ministro.In questo contesto, il governo prevede di ridurre la copertura della disoccupazione parziale "in modo da incoraggiare il ritorno all'attività, poiché questo è ciò che in definitiva ci permetterà di creare posti di lavoro e di creare prosperità", ha proseguito Le Maire aggiungendo: "Dobbiamo incoraggiare la ripresa dell'attività, non è una situazione normale che lo Stato si faccia carico del 100% degli stipendi".Secondo una stima del Ministero del Lavoro, il numero totale di richieste di autorizzazione per il lavoro a orario ridotto dal 1 marzo ha raggiunto i 12,7 milioni, mentre 8,6 milioni di dipendenti avrebbero beneficiato del regime, che ha impedito un'esplosione della disoccupazione in Francia, la cui economia è stata duramente colpita dal coronavirus.La cancellazione del lavoro a orario ridotto comporterà licenziamenti, ha avvertito mercoledì Francois Asselin, presidente della Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (CPME), che chiede allo Stato di attendere fino a settembre prima di qualsiasi riduzione "significativa" della sua copertura. Ma il governo sarebbe intenzionato a non andare oltre giugno.