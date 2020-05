"In apprensione per il rogo a Marghera" Fase 2, governatore del Veneto Zaia: su riaperture "linee guida e Dpcm derogabili da regioni" "L'intendimento - ha spiegato il governatore del Veneto - è quello di stabilire date nazionali per le aperture di spiagge, bar e altro, che le Regioni autonomamente potranno derogare anticipandole. Il provvedimento come annunciato dice poi che possiamo applicare le linee guida regionali ma fatto salvo di quelle nazionali".

Condividi

Il governatore del Veneto Luca Zaia appena conclusa la video conferenza con il premier Conte e i ministri Speranza e Boccia ha fatto sapere che le indicazioni che arrivano dal governo sono di un decreto in cui stabilire le linee guida e poi un altro Dpcm a seguire."Il Governo ha anticipato che intende portare due provvedimenti: un decreto nel quale stabilisce le linee guida e un Dpcm a seguire. C'è intendimento di stabilire delle date per l'apertura delle spiagge, delle attività commerciali, dei bar e dei ristoranti, alle quali le Regioni, con proprio provvedimento, possono derogare anticipando le aperture", ha dichiarato Zaia, nel corso del quotidiano punto stampa sull'emergenza coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia)."Il provvedimento, come annunciato, dice che possiamo applicare le linee guida regionali, fatto salvo le linee guida nazionali, cosa significa? L'Inail ha fissato metri per spiagge e ristoranti, bisogna trovare una soluzione, e la soluzione è di natura legislativa" ha aggiunto Zaia -. "Noi vogliamo aprire ma in maniera serena per non mettere nei guai imprenditori e lavoratori - ha concluso -. Spero non ci siano sorprese, perché quando si lavora con Roma le sorprese sono sempre dietro l'angolo"."Da giorni noi abbiamo le nostre linee guida ma le vogliamo dare in maniera serena per non mettere nei guai nessuno. Tutto dipenderà da come verrà scritto questo decreto. Ovvero che siano linee guida come riferimento, non dettami dai quali non si può uscire", ha detto Zaia."Il buonsenso ci farà trovare una soluzione, altrimenti diventa impossibile aprire delle attività. Ci sono ancora ore e giorni, vediamo di venirne fuori. Il Governo ha una buona dose di burocrati che emanano e ti tutelano. Ma se il tema è: vieni avanti tu che a me viene da ridere, allora... Io sono d'accordo che sindaci siano competenti. Se la distanza tra ombrelloni è troppo ampia mi pare giusto che un sindaco faccia un'ordinanza per ridurla, sotto la sua responsabilità. Non è scandaloso un approccio a macchia di leopardo", ha detto Luca Zaia."Regioni alto e baso rischio? Libera circolazione? Questione non irrilevante. Mancano 15 giorni a giugno, la situazione esplode o in una direzione o in un'altra. Ma non va abbassata la guardia, la vera preoccupazione è la sottovalutazione del rischio. Non vorrei trovarmi di fronte a una reinfezione, a un nuovo focolaio, e poi sentire la chiamata di popolo. Qui il fatto è il rispetto delle regole. Ci sta passando Seul, ci sta passando la Cina, anche la Germabia. Inutile invocare le riaperture... La responsabilità individuale non è del presidente della regione", ha il presidente del Veneto, in conferenza stampa.In Veneto i tamponi sono 485.906, 11 mila più di ieri. Il numero di casi positivi è 18.889, più 44 nelle ultime 24 ore. In isolamento ci sono 4.259 persone, 177 in meno, mentre i ricoverati sono 644 (41 in meno), dei quali 311 positivi. I pazienti in terapia intensiva sono 54 (otto in meno), di questi 24 sono positivi. I dimessi sono 3.142, 40 in più rispetto a ieri; i morti in ospedale sono 1.299, per un totale di 1.762. I nati oggi sono 71. Sono i dati illustrati dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa sui numeri del coronavirus.l governatore del Veneto Luca Zaia si è detto "in apprensione" per l'incendio che sta interessando un'azienda chimica a Marghera (Venezia). "Dalle notizie che abbiamo in questo momento ci risultano due feriti", ha spiegato il presidente veneto. L'intervento in corso vede il coinvolgimento di 8 squadre a terra dei Vigili del fuoco e il nucleo nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell'ambiente di sostanze chimiche. Utilizzati per la ricognizione aerea sulla zona l'elicottero "Drago".