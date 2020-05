Ministro sud Provenzano: non è ritorno a mondo di prima Regioni, Fase 2. Governatore Lombardia Fontana: "L'emergenza non è finita" Toti: "Speriamo che la Fase 2 riporti la Liguria e Paese a normalità". De Luca: "La Campania è l'unica regione in cui non si può sbagliare". Boccia trasmette gli atti all'Avvocatura: "E' ufficiale impugniamo la decisione della Calabria". Governatrice Santelli: "La nostra economia si basa su altro e va tutelata con urgenza"

"Parte la Fase 2, ma l'emergenza non è finita. La Lombardia è stata la prima a essere colpita, abbiamo il dovere di essere i primi a indicare la strada per uscirne. Attenzione, rispetto delle regole, coraggio. Non dimentichiamo mai mascherine, guanti, igienizzante per le mani e distanza. Ci rialzeremo più forti di prima". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Noi oggi - ha aggiunto il governatore - siamo in Consiglio Regionale per l'approvazione dello stanziamento dei 3 miliardi per la ripartenza. Fondi veri per i 1500 comuni della Lombardia"."Oggi è una giornata importante: cominciamo quella Fase 2 che speriamo possa, il prima possibile, riportare la Liguria e il nostro Paese a una sorta di normalità. Controlleremo giorno dopo giorno i dati. Occorre avere piena consapevolezza che tutto dipende da noi: dalla capacità di rispettare le regole, indossare dove servono le mascherine, stare distanti, usare tutte quelle attenzioni e precauzioni che ormai ciascuno di noi conosce". Lo scrive su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti."È fondamentale oggi più di ieri - sottolinea il governatore ligure - perché da ogni singola azione dipende la nostra capacità di tornare liberi e al tempo stesso di sconfiggere il virus. Io - conclude Toti - ho fiducia e sono certo che ce la faremo, se ognuno farà il proprio dovere!""Io parlo della nostra esperienza, siamo impegnati nella regione che ha la maggiore densità abitativa d'Italia e nella sua fascia costiera la maggiore densità abitativa d'Europa. La Campania è l'unica regione nella quale non si può sbagliare, perché significa provocare un'ecatombe. Abbiamo adottato provvedimenti più restrittivi del governo, abbiamo anticipato di due settimane i tempi di chiusura di alcuni locali perché avevamo la movida con centinaia di ragazzi uno addosso all'altro, abbiamo dovuto prendere misure rigorose che credo abbiano salvato la nostra regione. Ora la situazione è sotto controllo. Dobbiamo questo anche a un atteggiamento di grande responsabilità dei nostri cittadini e a un lavoro straordinario fatto dalla comunità medica, sanitaria, scientifica che devo ringraziare di cuore per il lavoro eccellente che è stato fatto nella prevenzione sui territori e nell'attività ospedaliera". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ieri sera a Che tempo che fa, su Rai2."Faremo un lavoro di prevenzione, controllo alle stazioni, ai caselli autostradali, alle società di autonoleggio, faremo 10.000 kit rapidi - aggiunge -. Sinceramente non ci possiamo permettere di far arrivare nella nostra regione decine di persone contagiate perché questo davvero ci farebbe ricominciare da capo. Mi auguro che nessuno tiri fuori stupidaggini sul rapporto Nord Sud che non c'entra niente, stiamo parlando solo di un lavoro di prevenzione".La Fase 2 "non è un ritorno al mondo di prima". Lo ha ribadito il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in collegamento a 'Mi manda Raitre'. Si tratta, ha spiegato, di una fase "molto delicata. Noi non ci possiamo permettere di sbagliare e tornare alla Fase 1 e di avere nuovamente un'impennata dei contagi".E ha aggiunto: "Abbiamo chiesto un senso di responsabilità ai cittadini. Ed è necessario un senso di forte responsabilità da parte di tutte le istituzioni, anche quelle regionali. Come non vale il 'Liberi tutti' per i cittadini, così non può valere per le Regioni. Proprio ieri - ha ricordato - è stata impugnata l'ordinanza della Regione Calabria, che prevedeva l'allentamento delle misure rispetto al quadro nazionale. Le Regioni, invece, possono assumere misure più restrittive, ma anche questo va fatto con responsabilità e serietà. La Fase 2 non è un ritorno al mondo di prima. Piacerebbe a tutti poterlo dire".Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha impugnato l'ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile che riapre bar, pasticcerie, ristoranti e agriturismi (solo con servizio all'esterno).Gli atti - ha fatto sapere ieri - sono stati trasmessi come da prassi all'Avvocatura generale dello Stato. Nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte aveva spiegato che: "Iniziative che comportino l'introduzione di misure meno restrittive di quelle disposte su base nazionale, non sono possibili" perché in contrasto con le norme del decreto legge Covid "e quindi sono da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, illegittime".Al suo profilo twitter, la governatrice Santelli, affida il suo pensiero dopo la partecipazione ad un programma tv: "L'Italia è profondamente diversa non solo per numero di contagi ma anche per realtà economiche. Il Governo riapre la grande industria manifatturiera che in Calabria non c'è. La nostra economia si basa su altro e va tutelata con urgenza".