Chase Carey Coronavirus. Formula 1, lettera ai tifosi: "Pianifichiamo Mondiale 2020, ora priorità è la salute"

Michael Masi, Paul Little, Andrew Westacott, Chase Carey (Michael Dodge/AAP Image via AP)

"Comprendiamo come ognuno di voi voglia sapere quale sarà il futuro dellanel 2020. Non possiamo però darvi una risposta specifica considerando la mutevolezza della situazione. Comunque, stiamo pianificando che il campionato 2020 possa cominciare non appena sarà sicuro farlo". In una lettera diretta ai tifosi della F1 per scusarsi della mancata partenza in Australia, il Ceo di Liberty Media,prova a guardare al futuro quando l'emergenza coronavirus sarà finita."Siamo in contatto con diversi esperti, li ascoltiamo su base giornaliera per valutare in che modo poter partire nei prossimi mesi. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena ci saranno nuovi dettagli da comunicare.Vi siamo grati per il vostro supporto e la vostra comprensione e auguriamo il meglio a voi e alle vostre famiglie"."Volevo scrivervi alcuni pensieri riguardo a quanto accaduto la scorsa settimana per via della pandemia da coronavirus - afferma il patron americano della Formula 1 - Prima di tutto, la nostra priorità è la salute e la sicurezza di tutti i fan, dei team e degli organizzatori del campionato di Formula 1, oltre che ingenerale dell'intera collettività. Per questo, ci scusiamo con quei fan che sono stati colpiti dalla cancellazione del Gp d'Australia, così come quelli che hanno vissuto il rinvio di altre gare. Queste decisioni sono state prese dalla Formula 1, dalla Fia e dai promotori della gara locale considerando la rapida evoluzione delle circostanze, ma crediamo comunque che sia stata alla fine fatta la scelta giusta e necessaria.Vogliamo anche estendere il nostro pensiero a tutti coloro che sono stati colpiti dal virus, inclusi ovviamente quelli della famiglia della Formula 1".