"I dati complessivamente ci fanno vedere che il sacrificio ha portato risultati" Coronavirus, Gallera: "Dati confortanti anche a Milano, ma dobbiamo continuare a essere rigorosi" L'assessore lombardo torna anche sulla polemica relativa alle mancate chiusure nell'area di Bergamo. "Travolti da tsunami, rimasti con il cerino in mano". Poi ammette: "Regione poteva fare zona rossa, pensavamo procedesse il governo"

"Ero al telefono con Brusaferro il 3 sera per definire richiesta di zona rossa per Alzano e Nembro. Il 5 erano arrivate le camionette. Ma poi il 7 il governo ha deciso di fare di tutta la Regione zona Rossa, erano arrivati 200 carabinieri in un albergo ad Alzano" @GiulioGallera pic.twitter.com/Stt21sjI22 — Agorà (@agorarai) April 7, 2020

I dati che abbiamo sono complessivamente confortanti e in linea, anche a Milano". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, alla trasmissione Agorà rispondendo a una domanda se fosse preoccupato dall'andamento della diffusione del coronavirus nel capoluogo lombardo. "Tutte le realtà stanno rallentando in modo significativo, anche Brescia e Bergamo. Fino a ieri Milano aveva un andamento ancora preoccupante ma proprio i dati di ieri ci dicono che la diffusione e' sotto controllo, ma non dobbiamo rilassarci", ha aggiunto Gallera. "Questo non vuol dire rilassarsi, soprattutto in una città come Milano dove dobbiamo continuare a essere molto rigorosi perché c'è una densità di popolazione molto alta. I dati complessivamente ci fanno vedere che il sacrificio ha portato risultati".L'assessore lombardo è tornato poi sulla polemica con il governo relativa alle mancate chiusure nell'area di Bergamo. La Regione Lombardia non ha proceduto a dichiarare i Comuni di Nembro e Alzano Lombardo zona rossa, perché "quando il 5 marzo sono arrivate le camionette dell'esercito noi eravamo convinti che sarebbe stata attivata" dal governo e "non avrebbe avuto senso per noi fare un'ordinanza. Poi il governo ha deciso di fare la zona rossa su tutta la regione" ha detto Gallera, ad Agorà. "Avremmo potuto farla noi? Ho approfondito e effettivamente c'è una legge che lo consente".Copy CodeL'assessore lombardo già in un'intervista al quotidiano La Stampa aveva affrontato la questione replicando alle parole del premier Conte sulle mancate chiusure . "Siamo stati travolti da uno tsunami" ha detto "un'ondata pazzesca e ne siamo ancora dentro. Che qualcuno venga qua a valutare negativamente singoli episodi o singole azioni, lo trovo ingeneroso". Quanto alle accuse di lentezza sulla chiusura e il delineare in fretta la zona rossa, Gallera dice: "All'inizio abbiamo condiviso con il governo tutte le scelte, nel solco di un rapporto di collaborazione istituzionale" e "dopo una telefonata del 3 marzo tra me, il direttore generale Cajazzo e il presidente dell'Iss Brusaferro - prosegue l'assessore lombardo - abbiamo chiesto di chiudere la bergamasca". "Ed e' stato lo stesso Istituto Superiore a fare un verbale per chiedere al governo che quella zona fosse chiusa" annota Gallera che racconta: "Da Roma ci dicono che la decisione e' imminente" ma invece Conte "venerdì ci dice che stava per fare un decreto con cui domenica avrebbe chiuso tutta la Lombardia facendola diventare arancione". Insomma, sarebbe questo lasso di tempo la causa della propagazione del contagio?". Gallera parla di "cerino in mano" nella gestione della Lombardia come zona arancione/rossa. "Se ci avessero detto subito che non la volevano fare - dice riferendosi al governo - ci saremmo mossi diversamente".Sulla strage degli anziani, Gallera difende la posizione della Regione sostenendo di aver chiesto "a queste strutture, che sono private e non dipendono da noi, se erano disposte ad accogliere i convalescenti. Per farlo, le condizioni erano che vi fossero padiglioni isolati o fisicamente distanti dai luoghi in cui venivano ospitati gli anziani. Non abbiamo imposto nulla. Ma se non avessimo alleggerito gli ospedali non avremmo potuto ricoverare altri pazienti", conclude Gallera.