Fontana: "Serve l'Esercito, ne ho parlato a Mattarella" Coronavirus, Gallera: "Servono misure più stringenti". Centinaia di medici da altre Regioni L'assessore alla Sanità torna a chiedere la chiusura di quasi tutte le attività e lo stop ai trasporti. Con 3.405 vittime da coronavirus l'Italia ha superato come numero di morti la Cina che in totale ne ha avuti 3.245. Mattarella al sindaco di Bergamo: "Tenete duro"

"Abbiamo chiesto al governo un irrigidimento delle misure" per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, in modo che vengo chiuso tutto "ciò che non èagroalimentare o energia", ha detto ad Agorà su Rai 3 l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, per il quale si potrebbero chiudere, ad esempio, "i negozi di elettrodomestici, alcuni uffici pubblici ancora aperti per il rilascio delle licenze commerciali o per sbrigare pratiche edilizi". Si potrebbero chiudere, ha aggiunto, "alcune attività di liberi professionisti", ma anche "il trasporto pubblico locale", in modo che "la gente che deve muoversi va con il mezzo proprio oppure le aziende potrebbero organizzarsi".



Poi rispetto a quanto succede in altre regioni ha detto: "Stupisce che al Sud ancora non ci si renda conto della situazione, nonostante si siano viste le scende dei camion dell'esercito trasportare i morti", ha concluso Gallera riferendosi ai mezzi militari che trasferivano i deceduti della provincia di Bergamo a Modena per essere cremati.



"Contagi e decessi maggiori di quelli ufficiali, perché non mappati"

"C'è tutta una serie di persone sul territorio che, per la velocità del virus o per situazioni pregresse, sicuramente non vengono mappate, probabilmente molte persone anziane" ha detto poi Gallera rispondendo a chi gli chiedeva se il numero dei casi positivi e dei decessi da Covid fosse superiore rispetto a quello dei bollettini ufficiali. "C'è sicuramente una situazione più ampia che non viene mappata" ha aggiunto poi Gallera, precisando però che "la mappatura serva per un fine statistico, il problema oggi è curare chi ne ha bisogno".



Medici per affrontare l'emergenza

In Lombardia potrebbero arrivare medici da altre parti d'Italia per fronteggiare l'emergenza coronavirus: "Oggi abbiamo avuto in questo senso la disponibilità da 5 Regioni d'Italia" e nello specifico da Trentino Alto Adige, Toscana, Molise e Puglia", ha detto, intervenendo Gallera, che si è scusato con la quinta Regione non citata perché in quel momento non si è ricordato il nome.



Il governatore Fontana: "Serve l'Esercito, ne ho parlato a Mattarella"

"Io credo di si", che l'esercito in Lombardia sia necessario, "la presenza di militari ha un grande effetto dissuasivo uno magari prima di scendere in strada se vede passare una pattuglia dell'esercito ha qualche ripensamento".Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Mattino Cinque, parlando del rispetto dei divieti per limitare il contagio da Coronavirus. "Ne parlavo stamattina con il presidente della Repubblica, ho chiesto proprio che anche lui si impegni a fare in modo che vengano applicati in maniera più rigorosa i protocolli".



Già ieri Fontana aveva sollecitato la "chiusura degli studi professionali e degli uffici pubblici, salvo per le attività indifferibili. Fermo dei cantieri. E, ancora, un'ulteriore limitazione delle attività commerciali". E parlato dell'impiego dell'Esercito avanzando la richiesta al governo in una telefonata con il premier Giuseppe Conte. "Un colloquio - ha spiegato Fontana - nel quale ho ancora una volta rappresentato al presidente del Consiglio la situazione sempre più grave che sta vivendo la Lombardia".



Stretta per i runner

Il governo va verso una ulteriore stretta delle misure che consentono di uscire di casa. In questo momento i runner sono spesso sotto accusa. "Sento ancora di persone che praticano jogging, si riuniscono, escono da casa senza validi motivi. A tutti loro chiedo e chiediamo un ulteriore sacrificio e senso di rispetto. Questo è un momento critico se vogliamo abbattere la curva dei contagi". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca' a Uno mattina su Radio Rai.





Conte: fino a 300 medici da tutta Italia nelle aree colpite

"Fino a 300 medici arriveranno da tutta Italia a sostegno delle zone più colpite dal coronavirus. Siamo al fianco delle comunità che sono in prima linea nell'affrontare questa emergenza, continuiamo a combattere questa battaglia insieme a loro". Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La Presidenza del Consiglio, con la Protezione Civile e su proposta del ministro Francesco Boccia, ha deciso infatti di creare una task force di medici provenienti da ogni parte d'Italia da poter inviare dove c'è criticità.



Mattarella telefona al sindaco di Bergamo Gori

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha telefonato questa sera al sindaco di Bergamo Giorgio Gori per esprimere la sua "vicinanza e solidarietà al popolo bergamasco e ha invitato a "tenere duro", Mattarella, come apprende l'ANSA da fonti del Comune di Bergamo si è detto "addolorato per la vicenda che sta attraversando la città", ha espresso "tutta la sua vicinanza e solidarietà ai bergamaschi e al sindaco".



Il Capo dello Stato: "Tenete duro"

Secondo quanto riferito il presidente della Repubblica ha dimostrato di esser particolarmente informato sulla questione di Bergamo che sta seguendo da vicino e si è detto "felice" per lo sblocco sulla situazione dell'ospedale da campo e per l'annuncio del Governo di inviare 300 medici nelle zone più colpite. Anche il Capo dello Stato, a quanto si apprende, è rimasto colpito dalle immagini della colonna dei mezzi dell'esercito che ieri ha portato in altre province una settantina di bare che non era possibile gestire nel cimitero orobico e ha chiesto "di abbracciare tutti i bergamaschi e di tenere duro".



Il bilancio di Borrelli, l'Italia peggio della Cina

E' un triste primato per l'Italia che con 3.405 vittime da coronavirus, ha superato i 3.245 morti della Cina. Sono 427 i nuovi decessi con coronavirus registrati oggi in Italia, mentre sono 415 i guariti. In tutto sono 33.190 i positivi (con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480) di cui 14.935 in isolamento domiciliare e 2.498 terapia intensiva, pari all'8% dei contagiati. Il numero complessivo dei contagiati - che comprende anche le vittime e i guariti - ha raggiunto i 41.035. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.





300 bambini positivi, nessuno grave

Sono 300 i bambini in Italia finora positivi al coronavirus, ma nessun caso grave. Lo ha detto il professor Alberto Villano, presidente della Società italiana di pediatria, nel briefing quotidiano con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, per fare il punto sull'epidemia nel Paese. Villani ha sottolineato che questa emergenza "non è un problema pediatrico".