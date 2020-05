Emergenza economica Coronavirus, Inps: cassa Integrazione pagata a 6,8 milioni di lavoratori Per 2,58 milioni di lavoratori è stato applicato il pagamento diretto dell'Istituto di Previdenza, mentre 4,24 milioni hanno ottenuto il pagamento con anticipo dell'azienda

di Tiziana Di Giovannandrea Secondo i dati comunicati dall'Inps ed aggiornati al 28 maggio sono 6,8 milioni di lavoratori che hanno avuto il pagamento della Cassa Integrazione o dell'assegno ordinario a causa dell'emergenza economica scatenata dal Coronavirus.L'Inps ha effettuato il pagamento diretto a 2.583.671 lavoratori mentre 4.241.954 pagamenti sono già stati anticipati dalle aziende con conguaglio Inps.Le richieste per il pagamento diretto riguardano nel complesso 3,93 milioni di lavoratori ma, l'Istituto di Previdenza ricorda che non per tutti gli 8,17 milioni di potenziali beneficiari degli ammortamenti sono arrivate domande di sospensione.Le domande effettive ancora da pagare sono 253.588 per 670.324 beneficiari. Le domande di Cassa Integrazione ordinaria presentate dalle aziende sono 415.507. Fino ad ora sono state autorizzate 395.359.Per quanto riguarda le domande di assegno ordinario quelle inviate ai fondi sono 175.836 per un totale di 2.589.783 beneficiari potenziali.Le domande di Cassa Integrazione in deroga, lavorate dalle singole Regioni ed inviate all'Inps per autorizzazione al pagamento sono 546.101 per 1.434.033 lavoratori. L'Inps ha autorizzato 546.010 domande, in media il 90% delle richieste.Il Pd del Lazio, guidato dal segretario regionale Bruno Astorre, giudica positivamente i dati relativamente al Lazio effettuando una panoramica anche sulle altre regioni considerando che la battaglia per i pagamenti continua. "'Ancora oltre 45.000 lavoratori devono ricevere la Cig e questa è una battaglia per la quale il Pd Lazio ogni giorno è in prima linea. Ma nel frattempo con oltre 120mila beneficiari il Lazio, grazie soprattutto al gran lavoro fatto dalla Giunta regionale, è la prima regione per numero di lavoratori che hanno già ricevuto la cassa integrazione''. In un post su Facebook viene pubblicato un allegato suddiviso per regioni. Nell'allegato emerge che ilha ricevuto 64.536 domande (autorizzate 56.798) che corrispondono a 166.995 lavoratori e sono state già erogati pagamenti da parte dell'Inps ad una platea di 120.764 lavoratori. La prima Regione in Italia per numero di richieste di Cassa Integrazione è lacon poco meno di 240mila lavoratori interessati (fino al 28 maggio), di cui sono stati già pagati 111.737 beneficiari, ovvero meno della metà della platea di lavoratrici e lavoratori interessati. Terza Regione ilcon 147.430 beneficiari potenziali a fronte di soli 41.187 già pagati. Seguono l'con 132.178 lavoratori potenziali e 63.041 pagati, e lacon 120.243 lavoratori potenziali e 87.983 beneficiari pagati. ''Andiamo avanti in questa battaglia di giustizia sociale'', sottolinea il post del Pd Lazio che nei giorni scorsi aveva chiesto ripetutamente di accelerare le procedure e le modalità di pagamento della Cassa Integrazione a Roma e provincia e nel resto della regione.