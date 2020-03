Lo scrive oggi il Washington Post Coronavirus, l'intelligence Usa avvertì Trump sul pericolo epidemia Rapporti 007 americani redatti a gennaio e febbraio. In nessuno di questi si indicava il presunto inizio dell'epidemia anche negli Usa, né si raccomandavano particolari misure sanitarie per il contenimento del contagio

Negli scorsi mesi di gennaio e febbraio, le agenzie di intelligence americane avevano redatto una serie di rapporti classificati per avvertire il presidente Donald Trump sul pericolo posto dal coronavirus a livello mondiale.

Lo scrive oggi il Washington Post, citando funzionari Usa a conoscenza dei dossier e ricordando che nello stesso periodo Trump e alcuni deputati statunitensi continuavano a minimizzare i rischi posti dal Covid-19. In nessuno di questi rapporti, secondo quanto si legge, si indicava il presunto inizio dell'epidemia anche negli Usa, né si raccomandavano particolari misure sanitarie per il contenimento del contagio.

Gli 007 americani, piuttosto, avevano tracciato la diffusione del coronavirus in Cina e in altri Paesi nel mondo, e ricordato ai destinatari dei rapporti - in particolare al presidente Trump - che la leadership di Pechino stava ridimensionando la gravità del pericolo e la portata dell'epidemia.