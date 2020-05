Il bollettino Coronavirus, Istituto Spallanzani di Roma: da luglio sperimentazione vaccino

"I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 94. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio". Lo precisa il bollettino appena diffuso dallo Spallanzani di Roma."In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 388", conclude la struttura."Procedendo con questi ritmi sarà possibile avviare da luglio le prime sperimentazioni sull'uomo". Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in merito al vaccino contro il Covid 19 che verrà sperimentato nell'Istituto per le malattie infettive di Roma. "Se i primi test daranno un esito positivo, porteranno nel 2021 alla somministrazione del vaccino su un alto numero di persone a rischio e, spero, alla dimostrazione della sua efficacia" ha aggiunto Vaia."Una notizia che dà speranza. Da giugno lo #Spallanzani inizia la sperimentazione sull'uomo del vaccino contro il #Covid. Dalla @RegioneLazio investiti 5 milioni di euro per questaricerca che continueremo a sostenere". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.Un dato di 84 casi positivi nelle ultime 24 ore con un trend all'1,2% e un dato di 15 decessi. Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'assessore ha inoltre sottolineato che"proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate: ad oggi sono 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio".