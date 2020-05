Coronavirus, Istituto Spallanzani di Roma: 83 ricoverati di cui 38 positivi

"In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 83 pazienti, di cui 38 positivi al Covid-19 e 45 sottoposti ad indagini". Cosi' si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. L'ospedale romano precisa che "11 pazienti necessitano di supporto respiratorio". "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 449"."Nel Lazio faremo 300 mila test sierologici gratuiti per una mappatura importante", ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a 'Petrolio Antivirus' su Rai2. "Il Lazio - spiega Zingaretti - è l'unica regione italiana che ha investito 5 milioni con il Miur, l'Istituto Spallanzani e altri istituti scientifici sulla ricerca di un vaccino e inizierà la sperimentazione sull'uomo a giugno". Per Zingaretti "il vaccino deve essere un bene comune, pubblico e disponibile. A mio giudizio dovrà essere prodotto dall'industria italiana e in Italia".