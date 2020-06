Il bollettino Coronavirus, Spallanzani Roma: 28 pazienti positivi. Lazio: 11 nuovi casi, 2 morti

"In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 79 pazienti. Di questi, 28 sono casi confermati Covid-19, di cui 15 attualmente ancora positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2, mentre 51 sono sottoposti ad indagini". Così si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. L'ospedale romano precisa che "5 pazienti necessitano di supporto respiratorio". "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 465", fa sapere il nosocomio.''Oggi registriamo un dato di 11 casi positivi di cui 4 riferibili al focolaio dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e continuano a crescere i guariti che sono stati 16 nelle ultime 24h. La gestione del focolaio è stata tempestiva e al momento è sotto controllo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Voglio rivolgere un ringraziamento ai servizi della Asl Roma 3, le unità mobili USCA-R e le Forze dell'ordine che stanno consentendo di svolgere puntualmente tutte le operazioni per la messa in sicurezza della struttura". Lo riferisce l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine e da domani prenderà il via l'indagine di sieroprevalenza presso l'Istituto penitenziario di Regina Coeli a Roma. Al Covid Center del Campus Bio-medico è guarita ed è stata dimessa una donna di 97 anni. I decessi sono stati 2, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.362 totali'' aggiunge D'Amato.