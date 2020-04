Il bollettino Coronavirus, Istituto Spallanzani di Roma: 126 casi positivi, 22 più gravi

I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 126. Di questi, 22 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 316. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. E' quanto si legge sul bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma.Considerato il trend ormai consolidato di decrescita dei ricoveri ospedalieri, nell'ambito di una valutazione regionale di revisione del ruolo degli Ospedali Covid, l'Istituto Spallanzani sta procedendo a ricoverare Pazienti provenienti da altri presidi, anche pazienti sospetti e da diagnosticare."Domani, 20 aprile 2020, inizierà l'attività delle USCA-R, unità di intervento territoriali composte da professionisti, medici ed infermieri, che in numero di 800 hanno aderito al bando della Regione Lazio e che sotto la direzione dell'assessore alla Salute, responsabile dell' Unità di crisi regionale, con il coordinamento dell'Inmi Lazzaro Spallanzani, svolgeranno un'attività di sorveglianza attiva sulle case di riposo, case alloggio per anziani e pazienti a domicilio, anche con modalità 'drive in', in sinergia con i Sisp delle Asl del Lazio". Cosi' si legge nel bollettino diramato oggi dallo Spallanzani. (AGI) Rma/Mld