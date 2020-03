Contagiato, era ricoverato Coronavirus. La prima vittima a Cuba è un italiano, aveva 61 anni, soffriva di asma bronchiale

Havana, Cuba (AP Photo/Ramon Espinosa)

Primo morto per Coronavirus a Cuba: è un cittadino italiano di 61 anni. Si tratta di uno dei turisti italiani ricoverati nell'Istituto di medicina tropicale 'Pedro Kouri' di L'Avana dal 10 marzo. Le condizioni dell'uomo, già affetto da problemi di asma bronchiale, erano peggiorate la notte del 15 marzo.Una nota del ministero della Salute cubano riportata dal quotidiano ufficiale Granma riferisce che l'italiano era "entrato nel reparto di terapia intensiva dell'Istituto di medicina tropicale Pedro Kouri in condizioni critiche" e che "nonostante gli sforzi compiuti dal team di terapia intensiva che lo assisteva direttamente, nonché dal gruppo di esperti del ministero della Salute pubblica che lo ha seguito costantemente, le complicazioni sviluppate della sua malattia hanno causato la morte" dell'uomo di 61 anni."Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e trasmettiamo ai suoi familiari e amici le nostre più sentite condoglianze", sottolinea la nota.Sono attualmente 10 i casi di coronavirus confermati a Cuba. Gli ultimi tre casi sono stati riferiti ieri sera: sono un cittadino cubano di 25 anni rientrato l'8 marzo a Cuba da Madrid, una cubana di 67 anni giunta sull'isola dal New Jersey(Usa) l'11 marzo, e un cittadino nordamericano di 77 anni arrivato dalla California l'8 marzo.