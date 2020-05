Il bollettino Coronavirus, Lombardia: 148 nuovi positivi, 34 decessi. Rizzi: con plasma risultati straordinari

foto archivio

Sono 34 le persone decedute per Coronavirus in Lombardia rispetto a ieri quando non erano stati segnalati decessi. Nessun boom dunque se si considera che sabato il numero dei morti era stato di 56. Sale così a 15.874 il numero complessivo di chi ha perso la vita per Covid. Sono stati invece 148 i positivi riscontrati in un giorno per un totale da inizio epidemia di 87.258.Il percorso sul plasma avviato a Mantova e Pavia "ha portato risultati straordinari. Questo va sottolineato e valorizzato tenendo conto che l'esperienza che ho avuto l'onore di dirigere in questa emergenza è stato il confronto con tutto il corpo consolare. Con loro abbiamo condiviso percorsi che prevedevano la condivisione di terapie innovative e la ricerca dei dpi". Lo ha detto, sottosegretario alla Regione Lombardia con delega alle delegazioni internazionali, facendo il punto sull'emergenza coronavirus.Rizzi ha ringraziato le ''tantissime'' delegazioni internazionali come "Romania, Polonia, Tunisia, la Federazione russa e i cubani" che sono venuti in Lombardia a dare aiuto. "C'è stata la presenza di tantissimi medici e infermieri che hanno portato il loro supporto e contributo alla nostra regione" ha ricordato Rizzi.''Tutte le delegazioni hanno portato il loro contributo - ha aggiunto - si sono unite alle necessità della Lombardia dimostrando massima disponibilità''. Quindi ha annunciato: "Già la settimana prossima avremo una conference call con tutto il corpo consolare per parlare di temi quali la ripresa economica e la condivisione di percorsi e di temi a livello nazionale e lombardo. Sarà un'occasione per parlare di eventi importanti per il rilancio con un pensiero molto positivo rispetto alla possibilità di vedere un'organizzazione che coinvolga anche il corpo consolare e mi riferisco alle Olimpiadi del 2026".