La sala è uno dei simboli inglesi da 150 anni Coronavirus. Londra: allarme Royal Albert All "rischiamo la chiusura" Rispettando la distanza di 2 metri tra gli spettatori si perderà il 30% di pubblico e un calo degli incassi. Una previsione che pesa su una situazione economica già difficile



La Royal Albert Hall di Londra, una delle sale concerti più famose al mondo, rischia di chiudere perchè il rispetto delle misure di distanziamento per contenere l'epidemia di Covid-19 nel Regno Unito renderanno impossibile sostenere i costi di gestione. L'amministratore delegato Craig Hassal, parlando al Sunday Telegraph, ha avvertito che lo spazio di due metri, richiesto tra ogni spettatore, costringerà la Royal Albert Hall a tagliare la sua capacità di pubblico del 30%, con l'amministrazione che sta già "raschiano il fondo" delle sue riserve. In più bar e ristoranti al suo interno dovranno rimanere chiusi togliendo una importante fonte di introiti.Hassal ha ammesso che la celebre sala concerti si trova in una situazione finanziaria "veramente disperata". "Potrebbe dover chiudere", ha aggiunto. La Royal Albert Hall è uno dei simboli di Londra, con 150 anni di vita. L’amministratore delegato ha spiegato che "una serata in cui non si raggiunge l'85-90% della capienza è una serata in cui non si guadagna"."Abbiamo bisogno di circa 378 spettacoli l'anno, con circa l'85% dei posti occupati per portare a casa regolari profitti", ha sottolineato il manager. La Royal Albert Hall non è la sola a temere per la propria sopravvivenza: numerosi spazi di cultura e spettacolo nel Regno Unito rischiano la chiusura, dato che le regole di distanziamento costringeranno a gravi tagli della loro capienza qualora volessero riaprire nella fase 2 dell'emergenza.