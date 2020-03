La crisi del coronavirus Malta chiude tutti i collegamenti con l'Italia. Iniziati i controlli al Brennero La decisione, presa in conseguenza alle misure italiane, è stata comunicata nella notte dal primo ministro, Robert Abela, in una conferenza stampa in cui ha reso noto nota anche una quarta positività al virus sull'isola, dopo quella di una famiglia italiana rientrata dal Trentino.

Forza e coraggio ai nostri vicini e amici in #Italia. L’emergenza #coronavirus sarà sconfitta @GiuseppeConteIT - RA — Robert Abela (@RobertAbela_MT) March 10, 2020

Malta ha sospeso i collegamenti passeggeri con l'Italia, aerei e navali. La decisione, presa in conseguenza alle misure italiane, è stata comunicata nella notte dal primo ministro, Robert Abela, in una conferenza stampa in cui ha reso noto nota anche una quarta positività al virus sull'isola, dopo quella di una famiglia italiana rientrata dal Trentino.Sull'isola vivono oltre 9 mila italiani residenti, ai quali vanno aggiunti almeno altri 15 mila per lavoro, studio o turismo.Il primo ministro maltese ha specificato che da e per l'Italia da stanotte non possono più viaggiare passeggeri, per nessuna ragione.I catamarani del collegamento veloce navale con Pozzallo, in Sicilia (circa un'ora e mezza di viaggio), saranno utilizzati solo per assicurare il regolare flusso degli approvvigionamenti di medicine, cibo e merci.Nella conferenza stampa notturna Abela ha precisato che il governo maltese si riunira' stamani e decidera' come assistere le dozzine di maltesi attualmente bloccati in Italia.All'ingresso di tutte le strutture sanitarie l'accesso di tutti è filtrato: chiunque recentemente abbia visitato un paese in una lista una lista di 22, quindi non solo l'Italia, deve indossare la mascherina e viene informato sulla "opportunita'" di sottoporsi al test.Il governo britannico sconsiglia tutti i viaggi per l'Italia se non in casi di estrema necessita' e dispone la quarantena per chi arriva dal nostro Paese, anche in assenza di sintomi di sorta. Anche il Marocco ha sospeso i viaggi da e per l'Italia. mentre in Israele, chiunque arrivera' nel paese dovra' osservare una quarantena di due settimane, in modo da evitare la propagazione del coronavirus, compreso tutti membri dello stesso governo. ad annunciarlo è stato lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso televisivo alla nazione.Sono iniziati al Brennero i controlli sanitari delle autorità austriache, annunciati nei giorni scorsi dal cancelliere Sebastian Kurz.La polizia austriaca ferma veicoli in transito per controlli a campione sul confine con l'Italia.