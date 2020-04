Ripresa delle attività Covid-19. Fontana e Sala incontrano Conte, chiesti interventi a fondo perduto Nella visita a Milano il governatore Fontana ha consegnato al premier Conte il documento della Regione Lombardia sulla Fase 2

di Tiziana Di Giovannandrea Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato al premier Giuseppe Conte una relazione sui lavori del, il tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali protagonisti e con le parti interessate del sistema lombardo.Presso la Prefettura di Milano, Conte ha incontrato il sindaco Giuseppe Sala e Fontana, insieme al prefetto di Milano, Renato Saccone, a Carlo Bonomi, il neo presidente di Confindustria, e Carlo Sangalli presidente di Confcommercio. La visita del premier in Lombardia è la prima da quando è scoppiata la pandemia causata dal Coronavirus ed è stata l'occasione per ascoltare le richieste avanzate dalle parti interessate per affrontare, per superare l'emergenza economica e per la ripartenza.Nel documento della Regione i temi trattati relativi alla Fase 2 sono:"Nell’affrontare i principali temi di discussione - ha detto Fontana - sono emerse alcune questioni chiave condivise da tutto il Tavolo, che richiedono risposte da parte del Governo. Ho ritenuto opportuno, venuto a conoscenza dell’incontro di stasera, di consegnare un report dei lavori al Presidente del Consiglio".Nel report per la ripartenza, nello specifico si chiede:', come il turismo e la cultura,Nella sezione dedicata al, si parla inoltre di sostegno alle imprese con investimenti, sostegno alla liquidità e patrimonializzazione, oltre che di proroghe per i termini di pagamenti e per la partecipazione ai bandi e formazione.Per quanto riguarda l', la Regione Lombardia propone il proseguimento dello smart working e della vendita on line, la modifica degli orari di imprese ed esercizi commerciali, ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicurezza e con il monitoraggio dei luoghi di lavoro.Giuseppe Sala, invece, ha chiesto al premier di essere generoso con le: "Ho chiesto al presidente Conte di essere un po' generoso nei confronti delle famiglie, di aiutarle in questa fase. Credo sia molto importante per Milano dove abbiamo 120 mila nuclei familiari con figli sotto i 14 anni. Noi andiamo avanti, quello che possiamo fare lo faremo". Sala ha spiegato che saranno chiamati "a raccolta, oltre alle nostre possibilità, gli oratori, il grande sistema del volontariato milanese affinché da metà giugno ci siano delle possibilità di accogliere i bambini che ne hanno bisogno. La chiamiamoma più che didattica sarà gioco, divertimento al verde ".