Coronavirus: ​positivo l'ambasciatore brasiliano, cenò con Trump Nestor Forster è la terza persona a risultare contagiata tra quelle che hanno visitato il capo della Casa Bianca nella sua villa in Florida. Il medico di Trump tuttavia conferma che al momento il presidente non ha bisogno di essere sottoposto a test

Nestor Forster (il primo in alto a sinistra) a Mar-a-Lago

L'ambasciatore ad interim brasiliano Nestor Forster, seduto al tavolo del presidente americano Donald Trump alla cena di sabato scorso a Mar-a-Lago, è risultato positivo al coronavirus. E' la terza persona a risultare contagiata tra quelle che hanno visitato il capo della Casa Bianca nella sua villa in Florida, ha sottolineato il Washington Post.

Oltre a Forster, sono risultati positivi anche Karina Kufa e Fabio Wajngarten, rispettivamente avvocato e consigliere per la comunicazione del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, tutti presenti nella visita in Florida.

Il medico della presidenza americana ha tuttavia confermato che al momento Trump non ha bisogno di essere sottoposto a test o essere messo in quarantena perche' l'esposizione e' stata limitata e non presenta sintomi.