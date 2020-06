Emergenza sanitaria Coronavirus, Oms: “Il virus non è diventato meno patogeno” L'Organizzazione Mondiale della Sanità interviene sulla polemica nata in Italia dopo le dichiarazioni del medico del San Raffaele, Alberto Zangrillo

di Tiziana Di Giovannandrea Michael Ryan, capo del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel consueto briefing in videoconferenza con la stampa da Ginevra, dopo le polemiche che si sono scatenate in Italia in seguito alle parole di Alberto Zangrillo, ha espresso cautela sulle dichiarazioni del primario di Anestesia e Rianimazione Generale dell'Ospedale San Raffaele, secondo il quale il virus "clinicamente non esiste più".“Dobbiamo essere estremamente attenti a non dare l’impressione che d’un tratto il virus, di sua volontà, abbia deciso di diventare meno patogeno. Non è affatto il caso di dare questa impressione" ha detto Ryan. "Questo è ancora un virus killer. Ci sono migliaia di persone che ogni giorno muoiono, ma noi lo combattiamo meglio" ha sottolineato."Non è interesse di un virus - ha ricordato - uccidere tutti coloro che infetta, lo abbiamo visto con i bambini, ma la contagiosità e la severità non sono cambiate. Abbiamo imparato però a ridurre la trasmissione e stiamo anche studiando se l'intensità dell'esposizione al virus, come nel caso degli operatori sanitari, possa avere un ruolo nella severità della malattia".Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato che in totale "abbiamo adesso più di sei milioni di casi di Covid-19 nel mondo e abbiamo già perso 370mila persone".